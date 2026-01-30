“Top Level Fighters New Era”, domenica a Roma il primo gala stagionale Federkombat

In programma il titolo italiano WMC e numerosi match internazionali. Riflettori sugli atleti di Fiumicino del Team Rocchi

di Fernanda De Nitto

Si terrà domenica prossima, 1 febbraio, presso Stazione Birra di Via Placanica, 172, a Roma, l’evento sportivo “Top Level Fighters New Era”, il primo gala stagionale della Federkombat.

La manifestazione sportiva, organizzata grazie alla professionalità e all’impegno dell’A.S.D. Team Rocchi, in collaborazione con la SSD Sporting Gym di Via Aldo Quarantotti a Fiumicino, vedrà impegnati i migliori atleti, tra dilettanti e professionisti, del panorama nazionale ed internazionale degli sport da combattimento.

Durante l’evento sarà assegnato il titolo italiano WMC che vedrà impegnati tra le sedici corde l’atleta romano Tommaso Bruno, che si contenderà il match contro il leccese Emanuele Nuzzo. Vi sarà spazio anche a diversi incontri maschili e femminili ai quali parteciperanno atleti del territorio di Fiumicino, allenati dal maestro Enrico Rocchi.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, il gala inizierà con le precard che vedranno protagonisti gli atleti del panorama dilettantistico interregionale juniores provenienti da Toscana, Lazio e Campania.

Alle 19.00 circa prenderà il via il pre-gala IFMA rules con le precard di atleti nazionali ed esteri, nei quali si prevedono avvincenti incontri tra Italia e Polonia. Uno dei match vedrà protagonista l’atleta di Fiumicino Nicole Ragusa, campionessa italiana juniores Federkombat, che sfiderà la polacca Przybyla.

Successivamente l’evento proseguirà con le maincard che vedranno impegnati atleti professionisti italiani ed esteri. Grande attesa per gli incontri dei ragazzi del territorio Alessandro Greco e Alessio Ancinelli. Saranno numerosi i prestige fight.

L’intero gala si svolge con l’egida della Federkombat – Federazione Italiana Kickboxing e la collaborazione degli sponsor: Ristorante “Graziella” di Fiumicino, Compagnone Impianti e Quandamcarlo. I titoli e gli incontri internazionali sono organizzati con la supervisione delle Federazioni Nazionali WAKO e IFMA.

La Muay Thai è ormai un’arte marziale sempre più apprezzata e praticata anche nel territorio di Fiumicino, grazie all’impegno dell’A.S.D. Team Rocchi che ha diffuso tale disciplina sportiva, di origini thailandesi, avvicinando ragazze e ragazzi a tale sport, divenuto in tempi recenti olimpico.

Per partecipare all’evento occorre collegarsi alla piattaforma www.ciaotickets.com.