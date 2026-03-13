Supernova, sabato la sfida casalinga contro Cassino

La guardia Parroccini: “Massima concentrazione”

Dopo le fatiche delle tre trasferte consecutive, tutte dall’epilogo felice, la Supernova Fiumicino è pronta per ritornare a giocare finalmente davanti alla propria gente.

Con grande entusiasmo la squadra di coach Pasquinelli si è preparata nel corso della settimana in vista della gara di domani contro la Virtus Cassino in programma alle 18:00 al Pala Supernova: “Siamo reduci da tre vittorie importanti, ma non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo e continuare a giocare con la giusta concentrazione come dimostrato a Latina nel weekend scorso. Ci ricordiamo molto bene cosa è successo all’andata contro Cassino, per cui sono vietati cali mentali – la vigilia a firma dell’esperta guardia Manuele Parroccini -. Siamo consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta, il gruppo in tal senso risponde sempre presente anche in allenamento, ma siamo altrettanto consapevoli del fatto che non siamo arrivati da nessuna parte e che ora dovremo chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare prima di poterci concentrare esclusivamente sui playoff”.

La Supernova comunica che l’atleta Flavio Colaiori non parteciperà alla parte finale della stagione, complice l’inizio di un percorso lavorativo. A lui la società rivolge un grande in bocca al lupo.