Wizz Air lancia il volo diretto Roma–Tallinn

Tre frequenze settimanali da Fiumicino verso la capitale estone, tra fascino medievale e innovazione digitale

di Fernanda De Nitto

Nuovo collegamento diretto tra l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino con la capitale dell’Estonia Tallinn. La compagnia aerea Wizz Air ha, infatti, inaugurato il primo volo verso lo scalo estone, città affacciata sulle acque del Mar Baltico, luogo unico che unisce storia medievale e innovazione contemporanea.

La rotta Roma-Tallinn opererà con un aeromobile di tipo Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata in termini di consumi ed emissioni di CO2, con un’esperienza a bordo confortevole e silenziosa. Il collegamento sarà attivo tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, consentendo a turisti e viaggiatori di esplorare una delle città il cui fascino è rinomato, per il suo centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, che incanta i visitatori per le sue strade acciottolate, le torri imponenti e gli edifici perfettamente conservati, i quali raccontano secoli di storia anseatica.

Ma Tallinn è anche una delle capitali più digitalizzate d’Europa, con un’anima creativa fatta di design, start-up e, soprattutto, cultura, connubio perfetto per chi cerca un’esperienza unica tra passato e futuro. Nello stesso tempo anche i turisti estoni avranno l’importante opportunità di raggiungere la Città Eterna, con un volo diretto dagli alti standard qualitativi.

La compagnia aerea Wizz Air continua la sua crescita in Italia con 17 aeromobili e un esteso network europeo, oggi conta 78 rotte verso 31 paesi, offrendo nel 2026 oltre 9,1 milioni di posti da Roma Fiumicino, con un incremento del 22,5% rispetto allo scorso anno. La crescita consolida ulteriormente il ruolo dello scalo romano quale base strategica per la compagnia, divenendo Wizz Air la seconda con il 14,4% di quota di mercato.

Wizz Air continuerà ad ampliare i propri collegamenti con Roma attraverso il lancio di nuove rotte internazionali verso i Paesi Baltici ed europei, oltre che per le principali destinazioni del Mediterraneo, ed incrementerà le frequenze e le capacità dei voli più richiesti, tra cui quelli per Palma di Maiorca, Malaga, Valencia, Ibiza o Santorini. Inoltre, per l’Italia, sarà garantita maggiore flessibilità di orario per la rotta domestica di Lampedusa, offrendo maggiori opzioni di viaggio per chi intende visitare la splendida isola siciliana. La compagnia, in tal modo, consolida la sua posizione di vettore chiave nel panorama italiano con oltre 300 rotte che raggiungono 33 nazioni diverse, operando su 26 aeroporti, con un flotta totale di 41 aeromobili Airbus.

“Il lancio della nuova rotta Roma–Tallinn rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento della nostra presenza a Roma Fiumicino, che continua a crescere come principale base di Wizz Air in Italia – ha dichiarato Andras Rado, Head of Communications di Wizz Air – Con questa nuova destinazione ampliamo ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri, migliorando la connettività della Capitale verso l’Europa del Nord e offrendo al mercato italiano un accesso diretto a una città dinamica e ricca di attrattive come Tallinn. Il nostro impegno è continuare a investire su Roma, offrendo una rete sempre più estesa, tariffe basse e un’esperienza di viaggio migliore grazie alla nostra moderna flotta Airbus A321neo. Let’s WIZZ, Roma! Let’s WIZZ, Tallinn”.

“L’avvio del nuovo collegamento per Tallinn rappresenta un risultato importante per il Sistema Aeroportuale Romano e conferma il nostro impegno nel rafforzare la connettività internazionale della Capitale – ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma – L’aggiunta di Tallinn nel nostro network ad opera di Wizz Air apre nuove opportunità per i flussi turistici e per le relazioni economiche e culturali tra Italia ed Estonia”.

S.E. Lauri Bambus, Ambasciatore Estone in Italia, presente all’inaugurazione del primo volo con Tallinn, ha commentato: “Siamo convinti che questo nuovo collegamento diretto tra le nostre capitali avrà un ruolo importante per far crescere i rapporti bilaterali tra Estonia ed Italia sia per il business ma anche per il turismo e i rapporti personali tra i due popoli”.