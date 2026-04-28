“GiocaMath 2026” Simone Mondini, orgoglio di Fiumicino, sul podio nazionale della matematica

Medaglia d’argento per il giovane studente dell’I.C. Grassi di Parco Leonardo, protagonista tra oltre 20.000 alunni

di Fernanda De Nitto

Simone Mondini, giovane studente della classe IE della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Giovan Battista Grassi, di Via Copenaghen, a Parco Leonardo, ha vinto la medaglia d’argento nelle gare nazionali di matematica “GiocaMath 2026”.

La competizione di matematica, che promuove talento, logica e sano agonismo, organizzata dall’APS IN.FOR.DIDA, in collaborazione con l’Associazione Nessuno e Centomila, ha visto la partecipazione di 20.000 alunni provenienti dalle più disparate zone d’Italia, delle classi quinta elementare e prima media.

Lo studente di Fiumicino, residente a Parco Leonardo, Simone Mondini, ha sbaragliato la concorrenza di centinaia di alunni per il suo talento e le elevate capacità logico matematiche, in quanto la competizione nasce proprio con l’obiettivo di rendere la matematica coinvolgente, attraverso giochi logici e creativi, stimolando la riflessione mentale.

L’alunno della media di Parco Leonardo, infatti, dopo le prime prove superate direttamente a scuola tra oltre 20.000 studenti d’Italia, ha effettuato una successiva selezione online da cui è risultato finalista tra 300 ragazzi ammessi alla prova conclusiva, in presenza nella Città di Salerno.

Le finali si sono svolte presso l’I.C. “Medaglie d’Oro” di Salerno mentre le premiazioni sono state ospitate nella magnificenza del Teatro Augusteo.

Simone Mondini, è stato festeggiato al suo ritorno a scuola da tutti i docenti e gli alunni della classe per aver portato a Fiumicino un ottimo risultato in una delle manifestazioni nazionali con maggior numero di partecipanti, capace di valorizzare il talento matematico e promuovere una cultura positiva dello studio.