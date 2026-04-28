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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 28 Aprile 2026

Fiumicino, lavori su via Coccia di Morto: modifiche alla viabilità

Senso unico alternato e limite a 30 km/h il 29 aprile per pulizia del canale e della ciclabile

 

Per poter permettere il regolare svolgimento dei lavori di pulizia del canale consortile di Via Coccia di Morto e della ciclabile di Via Coccia di Morto, da parte del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria dalle ore 08:00 alle 17:00 del 29/04/2026 e fino a fine lavori:

  • restringimento di carreggiata con senso unico alternato gestito da movieri;
  • apposizione di idonei cartelli di preavviso dei lavori e del limite di velocità a 30 km/h.
Scritto da Fiumicino Online
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