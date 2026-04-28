Nel weekend del 25 aprile maxi controlli dei Carabinieri sul litorale

Tra Ostia, Fiumicino e Fregene: 8 arresti, 16 denunce, quasi 900 persone identificate e multe per oltre 34mila euro

Nel corso dell’ultimo fine settimana, in concomitanza con le festività del 25 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno attuato un massiccio servizio di controllo del territorio lungo le zone litoranee di Ostia, Fiumicino e Fregene, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione, volta a incrementare la percezione di sicurezza e a contrastare la criminalità predatoria, lo spaccio di stupefacenti e gli eccessi della “mala movida”, ha portato a un bilancio di 8 persone arrestate e 16 denunciate a piede libero.

Durante le attività, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito diversi provvedimenti restrittivi. Tra i soggetti arrestati figura un 53enne pugliese rintracciato in strada, che deve espiare una pena di oltre 2 anni per furto in abitazione. Un altro arresto ha riguardato un 54enne calabrese, colpito da un ordine di carcerazione per una pena definitiva di oltre 7 anni per violazione della legge sugli stupefacenti.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Ostia hanno rintracciato e arrestato un 26enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per gravi episodi di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei propri familiari conviventi. È stata data esecuzione anche a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 32enne di origini marocchine, condotto in carcere su disposizione della Procura di Torre Annunziata. A questi si aggiunge un 22enne romano, arrestato poiché nascondeva un coltello “a farfalla” a doppia lama all’interno di una scarpa.

L’attività repressiva contro il traffico di droga ha portato a quattro ulteriori arresti in flagranza. In via Francesco Fogolla, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un 57enne trovato in possesso di 64 g di hashish e 22 g di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 7 piante di marijuana (di cui 3 già essiccate), bilancini di precisione e 70 euro in contanti. A Fiumicino, un 38enne già sottoposto all’obbligo di firma è stato arrestato poiché trovato con 25 dosi di crack e 3 dosi di cocaina, oltre a 305 euro in contanti. In piazza Lorenzo Gasparri, i militari hanno arrestato un 51enne sorpreso con 3 involucri di crack e 120 euro.

Le attività di prevenzione hanno portato alla denuncia a piede libero di 16 persone. Sette di queste sono state fermate per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere e arnesi atti allo scasso. A Fiumicino, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intercettato una coppia che aveva appena sottratto una bicicletta elettrica a un cittadino indiano; il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

I Carabinieri hanno poi denunciato un 45enne albanese trovato con 7 g di hashish e una 23enne romana sorpresa con 21 g della stessa sostanza e materiale per il confezionamento.

I controlli alla circolazione stradale, che hanno riguardato 386 veicoli, hanno portato alla denuncia di tre conducenti privi di patente e di una giovane sorpresa con un tasso alcolemico di gran lunga superiore a quello consentito. Complessivamente, sono state identificate 876 persone elevate sanzioni al Codice della Strada per un totale di 34.200 euro.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.