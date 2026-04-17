Supernova Fiumicino a Itri per il primato

Ultima giornata di regular season. Coach Pasquinelli: “Serve una vittoria per chiudere al primo posto”

Ultima sfida della stagione regolare decisiva per la Supernova Fiumicino, che domani pomeriggio si gioca il primo posto in classifica. Se fino a poche settimane fa il destino dipendeva anche dai risultati delle avversarie, ora i rossoneri hanno tutto nelle proprie mani.

Alle ore 18:00, in contemporanea con tutte le altre gare, la Supernova affronterà in trasferta il Basket Itri, una delle squadre più competitive del girone C di DR1. L’obiettivo è chiaro: vincere per chiudere al primo posto e garantirsi il vantaggio del fattore campo in tutte le eventuali serie playoff.

Alla vigilia del match, coach Roberto Pasquinelli ha sottolineato l’importanza della sfida: “Quella di domani sarà un vero antipasto dei playoff. Dovremo affrontarla come fosse una gara 3: serve vincere. La squadra è pronta per questo ultimo passo e per conquistare ciò per cui abbiamo lavorato tutta la stagione”.

Il tecnico ha poi invitato alla massima attenzione: “Abbiamo fatto un ottimo percorso, ma non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Itri è una squadra di grande valore e, nelle ultime giornate, nessun risultato è stato scontato. Proprio per questo, chiudere al primo posto in un girone così competitivo può fare davvero la differenza”.

Una partita che vale una stagione: la Supernova Fiumicino è pronta a giocarsi tutto negli ultimi 40 minuti.