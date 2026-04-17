Focene, inaugurato il Parco “Azzurra Matiddi” dopo la riqualificazione

Taglio del nastro con cittadini e bambini. Baccini: “Restituiamo alle famiglie un luogo per anni trascurato”

Inaugurato questa mattina il Parco “Azzurra Matiddi”, in via dei Dentali, a Focene, al termine degli interventi di riqualificazione che hanno interessato l’area.

Numerosa la partecipazione dei cittadini a un evento reso ancora più significativo dalla presenza degli alunni della scuola dell’infanzia “La Scatola Magica”, che insieme al sindaco Mario Baccini hanno preso parte al simbolico taglio del nastro, sancendo ufficialmente la riapertura dello spazio pubblico.

Presenti alla cerimonia anche il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, l’assessore Vincenzo D’Intino, i consiglieri comunali Patrizia Fata, Federica Cerulli e la nuova dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Fiumicino, Pamela De Giorgi.

“Abbiamo restituito alle famiglie un luogo che per anni è stato degradato e trascurato – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini – Gli interventi sul Parco Matiddi si inseriscono in una più ampia strategia di riqualificazione della località di Focene”.

“Un percorso che comprende, tra le principali opere, il risanamento idrogeologico, in particolare nell’area di Mare Nostrum, la realizzazione della condotta di risalita allo stagno di Focene, la nuova rotatoria nei pressi del Lido del Carabiniere, gli interventi sul lungomare Gioacchino Rossini, la creazione di un nuovo parcheggio, oltre ai numerosi lavori ordinari e straordinari già previsti nel cronoprogramma dell’Amministrazione. Vogliamo restituire dignità e centralità a una delle 15 località del nostro comune che troppo spesso è stata dimenticata”, ha concluso il Primo cittadino