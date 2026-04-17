Fiumicino: donati libri inclusivi alla Biblioteca “Giulio Regeni”

Nuovi volumi per bambini e ragazzi con disabilità grazie al progetto “Sotto lo stesso cielo”

La Biblioteca comunale “Giulio Regeni” di Fiumicino arricchisce il proprio patrimonio librario con un’importante iniziativa dedicata all’inclusione. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha approvato l’accettazione di una donazione libera e gratuita composta da 34 volumi destinati a bambini e ragazzi con disabilità.

L’iniziativa, intitolata “Sotto lo stesso cielo”, rientra in un progetto più ampio di promozione della cultura inclusiva ed è promossa dall’Amministrazione comunale insieme a Giovanni Carelli, vice segretario nazionale della confederazione sindacale UGL TA e referente del coordinamento Pari Opportunità.

La consegna ufficiale dei libri si è svolta questa mattina presso la biblioteca, situata a Villa Guglielmi, alla presenza del sindaco Mario Baccini e dell’assessore alle Politiche sociali, Monica Picca.

“Questa iniziativa rafforza il ruolo della biblioteca come spazio realmente aperto a tutti, capace di promuovere inclusione, accessibilità e pari opportunità nella fruizione della cultura” ha dichiarato il sindaco Baccini. Durante la visita, il Primo cittadino ha inoltre ringraziato gli operatori della biblioteca per il loro impegno quotidiano al servizio della comunità.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha anche salutato una classe di bambini della scuola dell’infanzia, che con curiosità hanno voluto conoscerlo “La biblioteca si conferma non solo come presidio culturale, ma anche come luogo di incontro e condivisione: uno spazio in cui ogni persona può riconoscersi, crescere e dedicarsi allo studio e alla ricerca. Anche i più piccoli, fin dai primi anni, possono trovare stimoli, occasioni di gioco e momenti di socialità”.

L’assessore Monica Picca ha infine ringraziato l’UGL TA, rappresentata tra gli altri dal segretario nazionale Francesco Alfonsi, per il costante impegno sul territorio, in particolare nella tutela delle persone più vulnerabili.