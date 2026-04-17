Madonnella, idea per la nuova piazza. Califano: “I bambini protagonisti del progetto”

La proposta della consigliera regionale: “Un bando rivolto alle scuole di Isola Sacra per valorizzare il cuore storico del quartiere”

Ieri, in occasione della cerimonia per il compleanno del Comune di Fiumicino, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano ha lanciato una proposta concreta all’amministrazione comunale per valorizzare la nuova piazza della Madonnella, cuore storico e simbolico di Isola Sacra.

“Un luogo che per generazioni di isolani, dai tempi della bonifica in poi, rappresenta il centro di una comunità che, sotto la protezione della Madonna del Grano, ha costruito l’identità di questa vera isola circondata dal Tevere e affacciata sul mare” dichiara Michela Califano.

“Dopo un lungo iter burocratico – prosegue – che ha attraversato diverse amministrazioni, stiamo per dotarci di una piccola piazzetta. Per questo ho proposto al sindaco Baccini di lanciare un Bando delle Idee destinato agli alunni delle scuole del quartiere, in particolare la Scuola della Madonnella e la Scuola di via Coni Zugna”.

“Coinvolgere i più piccoli, attraverso un percorso condiviso in classe e in famiglia, significa non solo dare voce alla loro creatività, ma soprattutto trasmettere a tutte le famiglie di Isola Sacra, quelle storiche e quelle più recenti, un pezzo importante della nostra storia e delle nostre radici. Perché Isola Sacra ha un’anima. E il modo migliore per celebrarla è farla riscoprire proprio dai suoi bambini” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano