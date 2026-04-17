Formazione Scuola-Lavoro: successo per il progetto tra Capitaneria di Porto e IIS “Pinedo-Colonna”

Coinvolti 52 studenti tra Fiumicino e Anzio in un percorso pratico tra soccorso in mare, sicurezza della navigazione e orientamento alle professioni marittime

di Dario Nottola

Si è svolta “con successo” l’interessante attività di “Formazione Scuola Lavoro” scaturita dalla Convenzione stipulata tra la Capitaneria di Porto e l’Istituto di Istruzione Superiore “Pinedo – Colonna” di Roma lo scorso mese di febbraio.

L’attività formativa, consistente nel tirocinio e nel percorso di orientamento professionale a favore degli Studenti, ha interessato un totale di 52 ragazzi e ragazze, 42 dei quali a Fiumicino e 10 ad Anzio, che hanno avuto così la possibilità di assistere, in prima persona, alle diverse attività svolte dalla Guardia Costiera, come le funzioni di carattere operativo, la gestione delle chiamate d’emergenza ed il coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, la spiegazione delle apparecchiature radio e tecnologiche in dotazione ed inoltre di visitare i Mezzi Nautici dislocati presso la Base Navale, acquisendo in tal modo le regole da rispettare per una navigazione sicura, sia nell’ambito mercantile che nel diporto e per una sicura balneazione, scoprendo i servizi offerti all’utenza dall’area amministrativa, tramite la gestione delle pratiche della Gente di Mare, dell’ufficio Armamento e Spedizioni, del Naviglio e delle Patenti Nautiche.

Anche questo percorso, che ha interessato gli Studenti delle ultime classi, può essere visto come uno strumento di avvicinamento e conoscenza al mondo del lavoro, che inserisce i giovani in un’ottica professionale adeguata al percorso degli studi intrapreso; uno strumento pertanto utile sia a fornire una maggiore consapevolezza del ruolo che le professioni legate al mare rivestono, anche dal punto di vista economico, sia a conoscere in che modo sono attuate sul territorio le funzioni istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

La collaborazione si colloca nel quadro delle relazioni tra gli Istituti di Formazione e gli Uffici Marittimi della Direzione Marittima del Lazio, in linea con gli indirizzi promossi dal Capitano di Vascello, Cosimo Nicastro, Comandante regionale della Guardia Costiera, proprio per fornire un concreto supporto alla formazione dei giovani che scelgono gli studi professionali legati al mare.

“Non si trascuri infine come questa iniziativa possa contribuire ad accrescere la cultura marittima del Paese e la consapevolezza dell’importanza strategica dell’economia blu per l’Italia”, viene sottolineato.

Nella mattinata odierna, pertanto, si è concluso il percorso formativo presso gli Uffici della Capitaneria di Porto, alla presenza del Dirigente Scolastico Professoressa Elda Scarsella e del Comandante – Capitano di Vascello, Emilio Casale, con “l’auspicio di rinnovare, anche per il futuro, la preziosa collaborazione” istituzionale.