Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 3 Agosto 2026

Fiumicino, controlli rafforzati della Polizia Locale: recuperata un’auto rubata a Passoscuro

Nel fine settimana intensificata la vigilanza su viabilità e sosta. Catini: “Un’attività quotidiana di prevenzione e vicinanza alla comunità”

 

 

Sicurezza urbana e decoro cittadino restano al centro dell’azione della Polizia Locale di Fiumicino, che prosegue senza sosta le attività di monitoraggio e controllo del territorio.

 

“Nel corso delle recenti attività di servizio, durante lo scorso fine settimana, gli agenti hanno rinvenuto a Passoscuro un’auto risultata rubata. Un importante risultato nell’ambito dell’azione di presidio del territorio” dichiara il Capogruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini.

 

 

“Inoltre – prosegue – nei giorni di maggior afflusso di cittadini e turisti, sono stati intensificati i controlli sulla viabilità e sulla sosta, con diverse sanzioni elevate nei confronti degli automobilisti responsabili di parcheggi irregolari”.

 

 

“Desidero ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale per il lavoro che stanno svolgendo con professionalità e senso del dovere. L’attività di controllo non si limita alla repressione delle violazioni, ma costituisce un’azione quotidiana di prevenzione e di vicinanza alla comunità. Il rispetto delle regole è il presupposto per una città più ordinata, sicura e vivibile. Per questo continueremo a sostenere il lavoro della Polizia Locale.” conclude Massimiliano Catini

 

(foto di repertorio)

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Massimiliano Catini Passoscuro Polizia Locale
Articoli correlati
Sport

Supernova, Andrea Laurenza torna vicepresidente: "Uniti per un progetto ambizioso"

lunedì, 3 Agosto 2026
Cronaca

Rottamazione Quinquies, nuovi incontri informativi sul territorio

lunedì, 3 Agosto 2026
Politica

Fiumicino, appello della politica contro l’odio e gli insulti sui social

lunedì, 3 Agosto 2026
Cronaca

Fiumicino, controlli rafforzati della Polizia Locale: recuperata un’auto rubata a Passoscuro

lunedì, 3 Agosto 2026
Cronaca

Guardia Costiera salva un bagnante disperso al largo di Fiumicino

lunedì, 3 Agosto 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci