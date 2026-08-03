Fiumicino, controlli rafforzati della Polizia Locale: recuperata un’auto rubata a Passoscuro

Nel fine settimana intensificata la vigilanza su viabilità e sosta. Catini: “Un’attività quotidiana di prevenzione e vicinanza alla comunità”

Sicurezza urbana e decoro cittadino restano al centro dell’azione della Polizia Locale di Fiumicino, che prosegue senza sosta le attività di monitoraggio e controllo del territorio.

“Nel corso delle recenti attività di servizio, durante lo scorso fine settimana, gli agenti hanno rinvenuto a Passoscuro un’auto risultata rubata. Un importante risultato nell’ambito dell’azione di presidio del territorio” dichiara il Capogruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini.

“Inoltre – prosegue – nei giorni di maggior afflusso di cittadini e turisti, sono stati intensificati i controlli sulla viabilità e sulla sosta, con diverse sanzioni elevate nei confronti degli automobilisti responsabili di parcheggi irregolari”.

“Desidero ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale per il lavoro che stanno svolgendo con professionalità e senso del dovere. L’attività di controllo non si limita alla repressione delle violazioni, ma costituisce un’azione quotidiana di prevenzione e di vicinanza alla comunità. Il rispetto delle regole è il presupposto per una città più ordinata, sicura e vivibile. Per questo continueremo a sostenere il lavoro della Polizia Locale.” conclude Massimiliano Catini

(foto di repertorio)