Guardia Costiera salva un bagnante disperso al largo di Fiumicino

L’uomo, 63 anni, è stato individuato a 150 metri dalla costa al largo del Lungomare della Salute di Fiumicino. L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla tempestività dei soccorsi.

Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di ieri sul litorale di Fiumicino, dove un uomo di 63 anni è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera dopo essere rimasto in balia delle onde e delle correnti per oltre un’ora.

L’allarme è scattato alle ore 18:15, quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione della scomparsa di un bagnante che, intorno alle 17, si era allontanato a nuoto dalla spiaggia libera della zona sud del Lungomare della Salute, senza più far ritorno a riva. I familiari dell’uomo, preoccupati per il lungo tempo trascorso in acqua senza vederlo rientrare, hanno chiamato il Numero Blu della Guardia Costiera 1530 per le emergenze in mare.

Valutate le particolari caratteristiche dell’area, caratterizzata da bassi fondali e scogliere frangiflutti sommerse, l’equipaggio del battello G.C. 348 della Guardia Costiera ha mollato immediatamente gli ormeggi, raggiungendo in pochi minuti la zona delle ricerche.

Dopo circa un quarto d’ora di perlustrazione, l’intuizione che ha fatto la differenza: a circa 150 metri dalla costa, i militari della Capitaneria di Porto hanno individuato una piccola sagoma scura che emergeva a malapena tra le onde. Raggiunto il punto, hanno accertato che si trattava proprio del bagnante disperso, ormai sfinito mentre veniva trascinato dalle correnti sempre più verso il largo.

L’uomo è stato immediatamente recuperato a bordo del battello ed appariva fortemente affaticato e in evidente stato confusionale. Lo stesso ha raccontato ai soccorritori di essere rimasto in acqua per oltre un’ora e di non riuscire in alcun modo a rientrare a riva con le proprie forze.

L’equipaggio ha prestato le prime cure a bordo, mentre la Sala Operativa disponeva il trasferimento presso la Base Navale della Guardia Costiera per consentire l’intervento del personale sanitario del Servizio 118, presente in banchina.

L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla tempestività della macchina dei soccorsi, al coordinamento della Sala Operativa e alla professionalità dell’equipaggio della Guardia Costiera, che ha individuato e recuperato il disperso prima che le correnti potessero trascinarlo ancora più al largo, evitando conseguenze ben più gravi.

Con l’occasione, si ricordano alcuni preziosi consigli per i bagnanti:

È sempre meglio fare il bagno con un amico per non trovarsi da soli in caso di difficoltà.

Anche se siete dei buoni nuotatori, non sforzate il vostro fisico.

Non nuotare per lunghe distanze da soli per scongiurare situazioni di emergenza impreviste.

Non fare il bagno se non siete in perfette condizioni psicofisiche.

Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa.

Se non sapete nuotare, bagnatevi esclusivamente in acque molto basse.

Non allontanarsi oltre le boe che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione.

Non allontanarsi dalla spiaggia oltre cinquanta metri usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili, in particolare quando il vento spira da terra.

Non tuffarsi dagli scogli o in acque molto basse.

Consultare le ordinanze locali di sicurezza emesse dalla Capitaneria di Porto e le condizioni meteo previste nella zona di mare in cui vi trovate.

In caso di emergenza in mare, chiamare il Numero Blu 1530.