Rottamazione Quinquies, nuovi incontri informativi sul territorio

Il 5 agosto appuntamento a Parco Leonardo, poi assemblee a Fregene e Maccarese per illustrare agevolazioni, rateizzazioni e modalità di regolarizzazione delle pendenze comunali

Proseguono gli incontri informativi per tutti i cittadini riguardanti le delucidazioni sulla Rottamazione Quinquies e le nuove opportunità riservate a coloro che hanno pendenze economiche nei confronti dell’amministrazione.

Il prossimo appuntamento previsto è quello di mercoledì 5 agosto, alle ore 17.30, presso il Centro Anziani del Parco Leonardo, in Via Copenaghen, 30.

A seguire le assemblee si terranno: mercoledì 2 settembre, alle 17.30, presso il Centro Anziani di Fregene, in Via Porto Conte, 2 e lunedì 7 settembre, sempre alle ore 17.30, alla Casa della Partecipazione di Maccarese, in Via del Buttero, 10.

Tutti gli incontri sono stati promossi dalla consigliera comunale Valentina Giua, vedranno la presenza del Sindaco Mario Baccini e come relatore Andrea Mazzillo, amministratore delegato di Servizi Civici S.p.A..

Nel corso delle assemblee saranno illustrate le principali novità fiscali e le misure introdotte per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione mediante soluzioni agevolate e sostenibili, fornendo risposte chiare e concrete alla cittadinanza rispetto alle nuove possibilità messe a disposizione.

Le agevolazioni previste consentiranno, infatti, di ridurre sanzioni e interessi e di accedere ai piani di rientro rateizzati per il pagamento dei tributi e delle altre somme dovute al Comune.

Le iniziative saranno quindi occasione di confronto per l’amministrazione ed i cittadini, al fine di chiarire eventuali dubbi, facilitando la conoscenza delle procedure riguardanti l’accesso alle nuove forme di definizione agevolata delle pendenze comunali.