Rugby e inclusione, 250 alunni in campo a Isola Sacra per la giornata promossa dal Rugby Fiumicino

Al “Salvatore Tanzillo” attività motorie, giochi e valori sportivi con gli studenti degli istituti Cristoforo Colombo e Lido del Faro. Fondamentale il supporto di volontari e istituzioni

Una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori educativi quella andata in scena mercoledì 20 maggio al campo “Salvatore Tanzillo” di via Taurisano, a Isola Sacra, dove si sono svolte le attività di avvicinamento al rugby promosse dalla polisportiva Rugby Fiumicino in collaborazione con l’I.C. Cristoforo Colombo e l’I.C. Lido del Faro.

All’iniziativa hanno preso parte circa 250 alunni delle scuole primarie dei due istituti comprensivi, coinvolti in un programma pensato per far conoscere ai più piccoli il mondo della palla ovale attraverso il gioco, il movimento e il lavoro di squadra.

Ad accogliere gli studenti sono stati i coach e i volontari del Rugby Fiumicino, che hanno guidato i bambini in circuiti motori, percorsi atletici e attività dedicate ai fondamentali del rugby. Una giornata scandita non solo dall’attività fisica, ma soprattutto dall’esaltazione dello spirito di gruppo, della collaborazione e del senso di appartenenza alla squadra.

Il rugby, infatti, rappresenta uno degli sport in cui il sostegno reciproco, il sacrificio e la capacità di affrontare insieme le difficoltà assumono un valore centrale. Elementi che contribuiscono a rafforzare il carattere dei giovani atleti e a trasmettere principi importanti anche al di fuori del campo da gioco.

Non meno significativi i valori del rispetto dell’avversario, della lealtà sportiva e del fair play, insieme alla tradizione del “terzo tempo”, momento simbolico di condivisione che conclude ogni incontro rugbistico. Aspetti che rendono questo sport un modello educativo capace di insegnare ai più giovani il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione.

Al termine delle attività, grazie alla presenza di numerosi volontari — molti dei quali genitori di giovani tesserati — a tutti i partecipanti è stato offerto pane e Nutella, per consentire ai bambini di recuperare le energie prima del rientro a scuola.

L’iniziativa ha inoltre evidenziato come il rugby sia una realtà che va oltre il semplice momento agonistico, coinvolgendo famiglie, volontari e territorio in un clima di partecipazione e aggregazione sociale che contribuisce a creare un ambiente sano e positivo.

“Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale e in particolare — sottolinea il Rugby Fiumicino — all’assessorato ai Trasporti e agli uffici competenti, per il supporto logistico fornito e per aver consentito ai tanti alunni coinvolti di partecipare a questa costruttiva uscita didattica grazie al servizio navette messo a disposizione da Trotta Mobility, con mezzi totalmente elettrici, a testimonianza dell’attenzione verso la sostenibilità ambientale”.

Il Rugby Fiumicino ha infine ricordato come il campo “Salvatore Tanzillo” sia uno spazio aperto al territorio, disponibile per iniziative gratuite, appuntamenti sportivi e progetti inclusivi, tra cui le attività dedicate ai bambini nello spettro autistico. Un impegno che negli anni ha permesso alla società di consolidare il proprio ruolo di realtà sportiva e sociale di riferimento sul territorio, anche grazie all’organizzazione del Trofeo PortVs.