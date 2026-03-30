Rimonta lampo del Real Campagnano: Fiumicino ko 2-1

Alesi illude a inizio ripresa, poi Sperduti e Rosato ribaltano il match in sette minuti. Decisivo il finale dei padroni di casa
di Fernanda De Nitto
Nella ventitreesima giornata del campionato di promozione, girone A, la squadra locale dell’A.S.D. Fiumicino SC 26 è stata sconfitta fuori casa dall’A.C.D. Real Campagnano, con il risultato di 2 a 1.
Presso lo stadio “Nicola Ferrucci” è andata in scena una partita dal sapore amaro per il Fiumicino con un primo tempo di controllo, finito a reti inviolate, con due chance per gli avversari e una nel finale di Alesi.
Il secondo tempo si apre con il vantaggio del Fiumicino al 5′ minuto a opera di Lorenzo Alesi su cross basso di Ferrandu, tiro rasoterra sul primo palo che il portiere del Campagnano non ha potuto fermare.
La squadra riesce poi a mantenere il controllo della partita ma una successiva folata locale ristabilisce la parità. Infatti, al 26′, con un’azione fotocopia della precedente rete, Sperduti va in gol per il Campagnano, su assist di Sforzini.
Da corner il successivo sorpasso al 33′ dopo la respinta del portiere del Fiumicino, Mattia Imbastaro, con tiro di controbalzo sotto la traversa ad opera di Rosato.
Il Fiumicino successivamente spreca un rigore in movimento mentre il finale e a marca Campagnano con i padroni di casa che legittimano e rischiano di incrementare il punteggio. Il Real Campagnano ribalta la partita in soli 7 minuti, portando a casa il risultato di 2 a 1 contro la compagine locale.
Con la conclusione della dodicesima giornata di ritorno ed una classifica ancora non definita che vede il Fiumicino in una posizione di mezzo, con 36 punti, sarà cruciale il prossimo impegno casalingo, dopo la sosta pasquale. Allo Stadio Pietro Desideri, infatti, la prossima domenica 12 aprile la squadra locale affronterà la compagine del Tarquina, in una sfida importante per le sorti del campionato.
REAL CAMPAGNANO – FIUMICINO S.C. 26 2-1
FIUMICINO S.C. 26: Imbastaro, Lombardi, Di Loreto, Marvulli, Trimeliti (26′ st Maduka), Mangione, Munaretto, Frasca (41′ st Grappasonni), Cifarelli, Alesi (25′ st Trinchi), Ferrandu (48′ st Cococcia). A disp. Cerquetti, Albisi, Di Lemma, Scarpetti. All. Albano
REAL CAMPAGNANO: Malatesti, Saccuti, Murri, D’Ignazio, Primavera, Silvestroni, Rosato (36′ st Pucciarmati), Costantini, Ciminelli (22′ st Sperduti), Calabresi, Sforzini. A disp. Antonucci, Pelachini, Carbone, Ponzo, Morganti, Paccanicci, Taglioni. All. Ronconi
Arbitro: T. Focetola
Assistenti: M. Rossi – F. Destino
Reti: 5′ st Alesi, 26′ st Sperduti, 33′ st Rosato