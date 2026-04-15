Passoscuro – Maccarese: DTP per gara podistica “10km del Litorale”

Domenica 26 aprile in vigore provvedimenti temporanei alla circolazione per lo svoglimento della gara

Il 26 aprile si terrà la gara podistica “10km del Litorale” , patrocinata dal comune di Fiumicino e organizzata dall’Associazione Sportiva A.S.D. Bravetta Runners.

Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione, sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni:

– Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli adibiti a parcheggio siti in Piazza Domenica Santarelli, dalle ore 06.30 alle ore 12.00 del giorno 26 Aprile 2026;

– Istituzione di divieto di transito veicolare, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, di Piazza Domenica Santarelli, Via Valledoria, Via San Carlo a Palidoro, Viale Maria corsia del senso di marcia da Via San Carlo a Palidoro a Via Praia a Mare, Via Praia a Mare e pista ciclabile di Via Praia a Mare ,Via Ghilarza e rispettiva pista ciclabile , Via Carbonia e rispettiva pista ciclabile, Via Valledoria, Via Sanluri, Via Torralba, Via Oliena, Via Valledoria e rientro in Piazza Domenica Santarelli, dalle ore 09.00 limitatamente al passaggio dei partecipanti e fino a cessate esigenze del 26 Aprile 2026 con tempo massimo di gara previsto per le ore 11.00.