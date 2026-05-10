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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 10 Maggio 2026

La Supernova accelera nel momento decisivo: Itri ko, semifinale playoff in cassaforte

Prestazione autoritaria della squadra di Pasquinelli, trascinata da Parlato e Norcino

 

Con un pizzico di ritardo la Supernova Fiumicino conquista la semifinale playoff, lo fa dopo una grande prestazione casalinga in gara 3 contro il Basket Itri (100-73).

 

Alla palla a due coach Pasquinelli si affida all’esperienza di Parroccini che gioca una gran bella partita, ma dopo tre minuti deve rinunciare a Galan, già caricato di falli, buttando nella mischia Rinaldi che nei due pitturati non fa sentire l’assenza del venezuelano.

 

Ma tutti in casa Supernova sono in modalità gara da dentro o fuori, e tutti quindi riescono a mettere un mattoncino prezioso per il +20 del 10’ (pesantissimi i due sfondamenti conquistati da Norcino). Itri risponde con un break di 0-10 nei primi tre minuti del secondo periodo, ma con estrema lucidità i rossoneri mantengono comunque il controllo della partita.

 

Un grande controllo, fino alla fine. Di quelli che permettono di vivere sereni. Il 71-46 del 26’ dopo i canestri di Vivero-Galan-Parlato e l’85-56 al 33’ non fanno altro che confermarlo.

 

 

A fine gara coach Roberto Pasquinelli ha dichiarato: “Era importante passare il turno, ci abbiamo messo un po’ in più rispetto alle nostre speranze e alla nostra voglia ma complimenti a Itri che è stata brava in gara 2 a sfruttare i nostri errori. Ma in gara 3 siamo stati noi bravi ed abbiamo fatto una prestazione convincente, ora subito testo al nuovo turno perché ci attende un’altra grande serie”.

 

 

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET ITRI 100-73 (34-14, 52-37, 77-51)
Supernova: Madonna 6, Norcino 24, Vivero 18, Galan 11, Parroccini 7, Alfieri, Alongi 2, Rinaldi 4, Di Natale 2, Parlato 26. Coach: Pasquinelli

 

 

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Supernova Fiumicino
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