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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 26 Aprile 2026

Il Borgo Palidoro vince il campionato di promozione

Successo nel girone A e salto in Eccellenza con due giornate d’anticipo

di Fernanda De Nitto

Grande vittoria per la squadra locale del Borgo Palidoro che, a due giornate dalla fine, vince il campionato di promozione, girone A, volando in eccellenza.

La squadra di mister Armando Stirpe si è dimostrata all’altezza della situazione imponendosi già dalle prime giornate come capolista del campionato, che oggi con 76 punti si consacra vincitrice, trionfando in un girone particolarmente competitivo di squadre laziali.

Grande festa presso lo stadio “Le Muracciole” di Aranova dove la squadra ha vinto 1 a 0 contro la compagine del Grifone Calcio con gol di Moretti, proclamandosi matematicamente vincitori per la categoria. Al termine della partita, il patron Alessandro Schiavi insieme alla tifoseria, alla dirigenza tecnica e amministrativa, ai calciatori e allo staff, hanno esultato in campo per l’imponente risultato raggiunto.

Adesso la città è pronta a festeggiare la squadra per la cavalcata incredibile della stagione 2025-2026, pronti ad affrontare con maggiore ardore e responsabilità il prossimo campionato di eccellenza.

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Borgo Palidoro
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