“Io giro in bici”, successo per il ciclotour tra storia e territorio

Circa una sessantina di persone presenti alle “tappe parlanti” tra Necropoli di Porto, Sant’Ippolito e Vecchio Faro

di Dario Nottola

Una sessantina di persone ha partecipato questa mattina alle cinque “Tappe parlanti” di “Io giro in bici” in bicicletta alla scoperta di valori storici e civici del territorio, legati anche alla stretta attualità. Partiti alle 9.30 dalla Necropoli di Porto, il gruppo in bicicletta ha animato l’iniziativa organizzata da SAI.FO e dall’associazione Ostia in Bici, sotto lo slogan “pedala, respira e vivi l’emozione del territorio”.

“L’iniziativa è andata molto bene con partecipanti anche da Ostia – ha detto al termine, al Parco dell’Agora’ in via del Faro, il portavoce di SAI.FO, Raffaele Megna – Abbiamo compiuto cinque tappe parlanti e ci siamo fermati in posti che hanno rappresentato e rappresentano per il territorio valori di pregio come Sant’Ippolito e la Necropoli, e poi in posti che rappresentano potenzialità, problemi come il Corridoio C5 su cui deve tornare il ferro, quindi il treno, per far sviluppare la modalità integrata con l’uso delle biciclette fino a Parco Leonardo e poter arrivare in bici a Roma. Non bastano solo le piste ciclabili ma anche l’educazione stradale e migliorare il come andarci sulle piste. E poi, dopo aver parlato dello sviluppo aeroportuale, abbiamo fatto sosta al vecchio faro per parlare della problematica del porto crocieristico”.

“Attraverso questo giro in bici suddiviso in “tappe parlanti”, abbiamo voluto innanzitutto mostrare come i territori compresi tra il X Municipio e il Comune di Fiumicino (e per esteso anche tutto il litorale laziale) sono ricchi di bellezze assolute, potenzialità inespresse, pericoli… tanti beni in un “unico pezzo di terra” – hanno spiegato i promotori – Il Giro, quindi, è stato un invito ai cittadini, alle associazioni e ai comitati a guardare, criticare, darsi da fare non solo per settori di propria elezione, competenza e azione, ma ad immaginare il proprio agire in un contesto più esteso”.

Il programma ha visto la partenza della prima tappa dalla Necropoli di Porto con una breve illustrazione della valenza archeologica e culturale del sito. Poi la seconda tappa alla Basilica di Sant’Ippolito: lo sviluppo della civiltà paleocristiana del IV-V secolo a.C. alla foce del Tevere. Quindi la terza alla pista ciclabile del Corridoio C5: si è parlato di intermodalità e soluzioni per la mobilità sostenibile e come “adattare una città” alle esigenze dei pedoni, dei disabili e di chi utilizza la bici per gli spostamenti.

La quarta tappa al Vecchio Faro e Bilancioni, per la tutela del territorio, ha visto il comitato Tavoli del Porto illustrare la vicenda del porto crocieristico di Fiumicino. La quinta ed ultima tappa ha visto il suggello presso il parco pubblico dell’Agora’, su area regionale, gestito da SAI.FO, su via del Faro, dove SAI.FO ha spiegato i progetti relativi alla riqualificazione cittadina del parco ed offerto un piccolo ristoro ai bikers a chiusura della mattinata. La consigliera regionale Pd, Michela Califano, e il capogruppo Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca, hanno portato i loro saluti ai partecipanti e promotori.