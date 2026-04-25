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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 25 Aprile 2026

Barca a vela in avaria soccorsa al largo di Fiumicino

Foto Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino

Intervento della Capitaneria: unità scortata in sicurezza al porto turistico di Roma, nessun ferito tra i quattro a bordo

Operazione di soccorso ed assistenza, da parte della Capitaneria di Roma Fiumicino, a partire da poco dopo le ore 17, per un’unità a vela, di circa 12 metri, con 4 persone a bordo, andata in difficoltà di manovra a causa del motore in avaria.


Durante l’attività di pattugliamento programmata nella giornata festiva sul litorale – si apprende dalla Guardia Costiera – la motovedetta CP 835 e la Sala Operativa di Compamare hanno intercettato una richiesta di soccorso, inviata anche a Roma Radio, e proveniente da un’imbarcazione a vela, con avaria al motore, che si stava avvicinando pericolosamente alla scogliera vicino l’ex porto della Concordia a Fiumicino, non lontano dal vecchio faro. La motovedetta è intervenuta per la messa in sicurezza dell’imbarcazione, scortata poi fino al porto turistico di Roma, ad Ostia

.
Le quattro persone a bordo stanno tutte bene, a quanto riferito dalla Capitaneria.

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imbarcazione in avaria
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