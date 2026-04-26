Ferrari Therapy, successo a Fiumicino

Motori e solidarietà a Piazzale Mediterraneo: protagonisti i ragazzi delle associazioni e le “rosse” del Club Passione Rossa

di Fernanda De Nitto

Il rombo di motori fiammanti ha animato il pomeriggio di Piazzale Mediterraneo con l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Fiumicino “Ferrari Therapy – Meccanici per un giorno”.

L’evento organizzato dal Ferrari Club Passione Rossa è stato realizzato con l’obiettivo di sostenere inclusività e solidarietà. Infatti una ventina di Ferrari, modelli unici ed inimitabili per fascino e velocità, hanno assiepato il piazzale di fronte al mare, dando la possibilità a tanti ragazzi delle associazioni che si occupano di assistenza ai disabili e di servizi sociali di poter ammirare da vicino le “teste rosse”.

Alle ragazze e ai ragazzi, insieme ai rappresentanti delle associazioni e le famiglie, è stata data anche la possibilità, da parte dei proprietari, di salire a bordo dei mezzi e fare dei brevi giri di prova tra sgommate e sgassate dal tipico suono rombante.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale vi era il consigliere Mauro Stasio, insieme al Direttore Generale del Comune di Fiumicino, Giuseppe Salvatore Alemanno, che hanno ringraziato l’organizzazione per la singolare opportunità offerta ai ragazzi di vivere un momento di gioia pura, a bordo di autovetture da sogno. L’evento è testimonianza concreta di come la passione sportiva e l’eccellenza italiana possano essere elemento di valorizzazione culturale e soprattutto solidale e sociale.

Ragazze e ragazzi dai volti sorridenti ed emozionati, per la sensazione provata nell’avvicinarsi a vetture spesso viste solo nei film, che salutavano dall’interno dei mezzi genitori ed operatori sentendosi per qualche minuto dei veri campioni.

Non è la prima volta che le Ferrari solcano il territorio di Fiumicino in quanto un’iniziativa simile proprio la redazione del giornale l’organizzò nel 2005 e nel 2007, negli stessi luoghi del raduno odierno, suscitando, anche allora, interesse e curiosità da parte di cittadini e turisti. Le stesse vetture del Club Passione Rossa già sono state ospiti della Città, altresì, nel contesto degli eventi culturali della Notte Bianca estiva del 2022, presso il Lungomare della Salute.

Grande il successo per l’evento tenutosi presso Piazzale Mediterraneo che per un pomeriggio è diventato come Maranello, con un sapore marinaro e, soprattutto, solidale.