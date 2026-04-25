Litorale preso d’assalto nel ponte del 25 aprile

Spiagge, pinete e lungomare affollati tra sole estivo e prove generali di stagione balneare

Tintarelle, giochi, relax, scampagnate con pic nic e passeggiate. Ed uno spaghetto alle vongole od una frittura di pesce, se ci scappano. Accanto alle cerimonie per la Festa della Liberazione, è anche questo il 25 aprile. Una giornata festiva e di sole estivo che vede tante presenze sulle spiagge del litorale romano e nuove “prove generali” di stagione balneare.

La giornata primaverile, ben oltre i 20 gradi, sta, infatti, richiamando tanti romani ed anche turisti tra Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese. Chi non è in spiaggia, in particolare famiglie con bambini, ne approfitta per passeggiate sui lungomare o sui moli dei porti di Fiumicino ed Ostia. Gettonati ristoranti, chioschi e stabilimenti con tavolini all’aperto fronte mare, confermando il trend positivo già registrato per il ponte pasquale. Note dolenti arrivano dalla sosta selvaggia. Gli irriducibili del pic nic hanno scelto la pineta di Castel Fusano, ad Ostia; lentamente si sono riempiti anche il parco di Villa Guglielmi a Fiumicino e la pineta di Fregene.

Sui 24 km di costa del Comune di Fiumicino, che comprende le località balneari di Isola Sacra, Fregene, Focene, Maccarese e Passoscuro, con 12 chilometri di spiagge libere e circa 110 tra stabilimenti e chioschi attrezzati, la stagione balneare dovrebbe scattare ufficialmente non prima di sabato 16 maggio ma il periodo tra oggi ed il 1 maggio rappresenta certamente una prova generale ed un banco di prova anche per la viabilità, la sicurezza e primi eventi legati alla movida pre estiva.