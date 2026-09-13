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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 13 Settembre 2026

Fiumicino SC 26, rimonta vincente a Canepina: Ferrandu firma il 2-1

Sotto di un gol nel primo tempo, i rossoblù ribaltano l’Atletico Cimina Falisca nella ripresa grazie alla doppietta dell’attaccante e conquistano tre punti preziosi in trasferta

 

di Fernanda De Nitto

 

Si conclude con una meritata vittoria in trasferta del Fiumicino SC 26 la seconda giornata del campionato di promozione, girone A. La squadra locale vince contro l’Atletico Cimina Falisca, imponendosi con il risultato di 1 a 2 presso lo stadio “Rosato Palozzi” di Canepina, in provincia di Viterbo.

 

La partita si apre con al 13′ minuto due espulsioni molto discutibili per reciproche scorrettezze del calciatore locale Mangione e di Micheli per il Cimina.
A seguire vi sono state alcune occasioni importanti per il Fiumicino, tra cui l’azione di Maduka, a tu per tu con il portiere avversario.

 

Il primo tempo però si conclude con il gol al 35′ del numero 10, Giurato, del Cimina; rete realizzata con l’unico vero affondo della squadra ospitante, con cross dalla destra, taglio e deviazione sul primo palo.

 

Nel secondo tempo vi è il vero affondo del Fiumicino con la spettacolare doppietta di Ferrandu, dapprima al 64′ minuto che segna con cross dalla destra e, a seguire, al 70′ con una verticalizzazione e scavetto a superare il portiere in uscita.

 

La squadra locale porta a casa tre punti meritati, sconfiggendo la compagine viterbese con un risultato importante per la classifica. La prossima settimana si torna a giocare in casa, presso lo stadio Pietro Desideri, contro la squadra romana della Polisportiva Ostiense.

 

 

ATLETICO CIMINA FALISCA – FIUMICINO S.C. 26 1-2

 

ATLETICO CIMINA FALISCA: Pallotta, Passerini (32′ st Diana), Pontuale (42′ st Shaqiri), Perazza (32′ st Dezi), Oliva, Egidi (32′ st Aquilani), Ruggiero (5′ st Krasniqi), Igini, Micheli, Giurato, Cutigni. All. Di Giuseppe

 
FIUMICINO S.C. 26: Musolino, Ricci, Di Loreto (15′ st Lamberti), Mangione M., Trinchi (28′ st Scopel), Marvulli, Ferrentino (41′ st Prato), Di Battista, Maduka (1′ st Ferrandu), Munaretto, Perocchi (16′ st Mangione R.). All. Albano

Arbitro: F. Bura
Assistenti:D. Conti – F. Macchiarella

Reti: 35′ pt Giurato – 64′ st Ferrandu – 70′ st Ferrandu

 

 

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calcio Fiumicino sc
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