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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 6 Settembre 2026

Fiumicino SC 26, la prima di campionato si chiude con un pareggio

I rossoblù impattano 1-1 contro il Fidene nella gara d’esordio del campionato di Promozione, girone A.

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Pareggio all’esordio di campionato per il Fiumicino SC 26, che conclude con il risultato di 1 a 1 la partita contro il Fidene. La squadra locale, presso lo stadio Pietro Desideri, ha iniziato la sua avventura nel campionato di Promozione, girone A, con un risultato un po’ stretto che, però, permette tanti spunti di osservazione per continuare a lavorare e a crescere, visto che si è solo all’inizio di una lunga stagione.

 

La dirigenza del Fiumicino SC 26 ha scelto per la squadra la strada della stabilità, confermando la permanenza in panchina di mister Paolo Albano e di ben dodici calciatori che anche nella stagione odierna indosseranno la maglia rossoblù. La partita del Desideri è iniziata con il predominio territoriale del Fiumicino, con un gol annullato a Munaretto e, al 25’ minuto, la rete di Ferrandu su penetrazione centrale e tiro ravvicinato a tu per tu per l’1 a 0.

 

Nel secondo tempo il Fiumicino non riesce a capitalizzare e ne approfitta il Fidene. Dopo un rigore parato da Musolino e un’altra buona occasione per la squadra in trasferta, cresce il Fiumicino con una gran parata del portiere Ferrentino, il palo di Prato e, sulla ribattuta, un gol annullato per fuorigioco a Lamberti.

 

Nel finale il doppio giallo di Frasca riapre la partita e il Fidene arriva al pareggio al 44’ minuto della ripresa con un cross sulla destra e la sforbiciata sul secondo palo di Barbarisi. Nell’azione Musolino, forse nel tentativo di respingere la palla, la accompagna invece in porta, in un intervento non semplice. Nel recupero vorrebbero vincerla entrambi, ma finisce 1 a 1 una partita dai toni equilibrati.

 

Il Fiumicino SC 26 affronterà, alla ricerca di punti preziosi, la prossima domenica 13 settembre la prima gara in trasferta contro l’Atletico Cimina Falisca.

Fiumicino S.C. 26 – Fidene A.S.D. 1-1

Fiumicino S.C. 26: Musolino, Ricci, Di Loreto, Magione, Moretti (10’ st Trinchi), Mangione, Ferrentino, Frasca, Ferrandu (24’ st Di Battista), Munaretto (36’ st Prato), Perocchi (10’ st Lamberti). All. Albano.

Fidene A.S.D.: Raffo, Miccio, Corazzini, Grimi, Cosi (10’ st Perozzi), Sterpetti (1’ st Franceschini), Soldano (39’ st Greco), Iania, Fiorentini (10’ st Barbarisi), Bonino (25’ st De Santis), Zanzucchi. All. Tindaro.

Arbitro: Bassi A.M.

Assistenti: Di Carlantonio G. – Papagno A.

Reti: 25’ pt Ferrandu – 44’ st Barbarisi.

 

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