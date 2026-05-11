Fiumicino, ko nell’ultima in casa: il Cerveteri passa 3-1

Dopo il vantaggio lampo di Maduka, gli ospiti ribaltano la gara con Dato, Flore e Pelizzi. Finisce dopo undici gare l’imbattibilità del Desideri

di Fernanda De Nitto

La stagione del Fiumicino SC 26 si chiude con una sconfitta casalinga per il risultato di 1 a 3 a favore della squadra del Città di Cerveteri.

La compagine locale termina il campionato di promozione, girone A, con 42 punti in una posizione stabile di metà classifica, confermando la partecipazione alla prossima stagione 2026/2027.

La partita, tenutasi presso lo Stadio Pietro Desideri di Fiumicino, è da subito iniziata con un rapido botta e risposta tra le due compagini, conclusosi con la rete del vantaggio della squadra casalinga al 5′ minuto con Maduka, su ottima azione personale di Ferrandu, che dall’out di sinistra confeziona il cross basso che l’attaccante deve solo spingere in rete.

Praticamente immediato il pareggio del Città di Cerveteri con penetrazione centrale del bomber Dato, che arriva davanti al portiere e calcia dritto sotto la traversa. Il primo tempo si chiude con diverse chance e buone palle gol per il Fiumicino, che però non vengono concretizzate.

All’inizio della ripresa il Cerveteri completa la rimonta di contropiede con Flore, su assist di Dato. A seguire, ad un quarto d’ora dalla fine della partita, un tiro irresistibile sul primo palo, ancora di contropiede, di Pelizzi, su assist di Spaccarotella, chiude definitivamente il risultato sul 3-1 per la squadra cerite.

Si ferma a undici gare la striscia di imbattibilità dello stadio Desideri, dove il Fiumicino ha portato a casa in questo campionato 2025/2026 degli importanti risultati vincendo su squadre laziali dall’alto valore sportivo e professionale.

Il Fiumicino SC26 a conclusione della partita ha voluto ringraziare tutto lo staff e, soprattutto, la tifoseria per la loro costante presenza, in casa e in trasferta, sempre a supporto di tutta la squadra, già pronti a ripartire per il prossimo anno.

FIUMICINO S.C. 26 – CITTA’ DI CERVETERI 1-3

FIUMICINO S.C. 26: Tomassini, Albisi (15′ st Lombardi), Di Loreto, Grappasonni (9′ st Gentile), Marvulli (20′ st Trimeliti), Mangione, Maduka, Munaretto, Ferrandu (36’st Fraglica), Alesi, Perocchi (20′ st Ciaffaroni). A disp. Cerquetti, Baccini, Di Lemma. All. Albano

CITTA’ DI CERVETERI: Di Perna (41′ st Bianchini), Di Cicco, Bruno (26′ st Spaccarotella), Bracaglia, D’Armini (6′ st Patrascu), Proietti, Dato (36′ st Ferruzzi), Tombesi, Pelizzi, Bezziccheri, Flore (9′ st Piano). A disp. Ciaccia. All. Ferretti

Arbitro: F. Roncaioli

Assistenti: F. Iacopino – T. Rutigliano

Reti: 5′ pt Maduka, 12′ pt Dato, 6’st Flore, 30′ st Pelizzi