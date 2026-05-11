Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 11 Maggio 2026

Fiumicino, ko nell’ultima in casa: il Cerveteri passa 3-1

Dopo il vantaggio lampo di Maduka, gli ospiti ribaltano la gara con Dato, Flore e Pelizzi. Finisce dopo undici gare l’imbattibilità del Desideri

 

di Fernanda De Nitto

 

La stagione del Fiumicino SC 26 si chiude con una sconfitta casalinga per il risultato di 1 a 3 a favore della squadra del Città di Cerveteri.

 

La compagine locale termina il campionato di promozione, girone A, con 42 punti in una posizione stabile di metà classifica, confermando la partecipazione alla prossima stagione 2026/2027.

 

La partita, tenutasi presso lo Stadio Pietro Desideri di Fiumicino, è da subito iniziata con un rapido botta e risposta tra le due compagini, conclusosi con la rete del vantaggio della squadra casalinga al 5′ minuto con Maduka, su ottima azione personale di Ferrandu, che dall’out di sinistra confeziona il cross basso che l’attaccante deve solo spingere in rete.

 

Praticamente immediato il pareggio del Città di Cerveteri con penetrazione centrale del bomber Dato, che arriva davanti al portiere e calcia dritto sotto la traversa. Il primo tempo si chiude con diverse chance e buone palle gol per il Fiumicino, che però non vengono concretizzate.

 

All’inizio della ripresa il Cerveteri completa la rimonta di contropiede con Flore, su assist di Dato. A seguire, ad un quarto d’ora dalla fine della partita, un tiro irresistibile sul primo palo, ancora di contropiede, di Pelizzi, su assist di Spaccarotella, chiude definitivamente il risultato sul 3-1 per la squadra cerite.

 

Si ferma a undici gare la striscia di imbattibilità dello stadio Desideri, dove il Fiumicino ha portato a casa in questo campionato 2025/2026 degli importanti risultati vincendo su squadre laziali dall’alto valore sportivo e professionale.

 

Il Fiumicino SC26 a conclusione della partita ha voluto ringraziare tutto lo staff e, soprattutto, la tifoseria per la loro costante presenza, in casa e in trasferta, sempre a supporto di tutta la squadra, già pronti a ripartire per il prossimo anno.

 

FIUMICINO S.C. 26 – CITTA’ DI CERVETERI 1-3

 

FIUMICINO S.C. 26: Tomassini, Albisi (15′ st Lombardi), Di Loreto, Grappasonni (9′ st Gentile), Marvulli (20′ st Trimeliti), Mangione, Maduka, Munaretto, Ferrandu (36’st Fraglica), Alesi, Perocchi (20′ st Ciaffaroni). A disp. Cerquetti, Baccini, Di Lemma. All. Albano

CITTA’ DI CERVETERI: Di Perna (41′ st Bianchini), Di Cicco, Bruno (26′ st Spaccarotella), Bracaglia, D’Armini (6′ st Patrascu), Proietti, Dato (36′ st Ferruzzi), Tombesi, Pelizzi, Bezziccheri, Flore (9′ st Piano). A disp. Ciaccia. All. Ferretti

 

Arbitro: F. Roncaioli
Assistenti: F. Iacopino – T. Rutigliano

Reti: 5′ pt Maduka, 12′ pt Dato, 6’st Flore, 30′ st Pelizzi

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
calcio Desideri Fiumicino S.C. 26
Articoli correlati
Attualità

Fiumicino aderisce a “Facciamo Luce sulla Fibromialgia”: il Ponte 2 Giugno si illumina di viola

lunedì, 11 Maggio 2026
Attualità

Il saxofono italiano protagonista a Torino con il nuovo volume di Attilio Berni

lunedì, 11 Maggio 2026
Sport

Fiumicino, ko nell’ultima in casa: il Cerveteri passa 3-1

lunedì, 11 Maggio 2026
Parliamo di...

Vuoi capire davvero l’Intelligenza Artificiale? Arriva il corso gratuito aperto a giovani e adulti

lunedì, 11 Maggio 2026
Cronaca

Fregene, domani l'iniziativa "Legalmente Marciando - in memoria di Andrea Porcelli"

lunedì, 11 Maggio 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci