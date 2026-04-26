Fiumicino: il calcio locale celebra un traguardo storico

Dopo il Fregene anche il Borgo Palidoro sale in Eccellenza e l’Aranova approda in Serie D. Baccini:”Una giornata di grande orgoglio per tutta la nostra comunità”

di Dario Nottola

Mentre l’Ostia Mare festeggia, dopo 35 anni di assenza, il salto in Serie C, è grande festa anche al di qua del Tevere: per il Comune di Fiumicino ed il calcio del territorio è una data storica; dopo il successo della scorsa settimana del Fregene 1948, il Borgo Palidoro ha conquistato, per la prima volta, la categoria dell’Eccellenza vincendo il Girone A di Promozione, mentre anche l’Asd Aranova ha centrato il grande salto di categoria, in serie D, al termine nel pomeriggio dell’ultima partita di campionato a Rieti, conquistando, con il pareggio per 1-1, il punto necessario per la matematica promozione.

Un doppio risultato, quello odierno, straordinario che premia il lavoro, la passione e la crescita di due realtà sportive che rappresentano con orgoglio il territorio di Fiumicino.

Il Borgo Palidoro, nato nel 1992, ha completato così un percorso di crescita iniziato dal basso, passando dalla Seconda Categoria fino all’Eccellenza. Allo stesso tempo, l’Asd Aranova ha conquistato la promozione in Serie D a conclusione di una stagione di alto livello.

“È una giornata di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Faccio i miei più sinceri complimenti al Borgo Palidoro ed all’Aranova per questo straordinario traguardo. Due storie diverse ma accomunate da impegno, sacrificio e passione.”

“I risultati di oggi – prosegue – confermano la qualità del lavoro svolto dalle società sportive del territorio e l’importanza di continuare a investire nello sport.”

L’Amministrazione comunale esprime il proprio plauso a dirigenti, staff tecnici, atleti e tifosi per un risultato che porta in alto il nome di Fiumicino nel panorama sportivo regionale.

“Un cammino leggendario concluso con la festa allo Stadio di Rieti. Per la prima volta nella storia, i rossoblù conquistano la Serie D. Complimenti alla Dirigenza, al Presidente Andrea Schiavi, a tutti i ragazzi dell’Aranova Calcio per questa impresa indimenticabile! – ha dichiarato Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale di fiumicino – Grazie ragazzi. Con lo stesso entusiasmo ci complimentiamo per la promozione ed il passaggio di categoria in Eccellenza del Palidoro calcio e del Fregene1948. Fiumicino oggi scrive una pagina importante e festeggia le sue squadre”.