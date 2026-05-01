Supernova, da domani al via i playoff: gara 1 dei quarti contro Itri

Coach Pasquinelli: “Concentrati e pronti”

Tutti seduti, il sipario sta per aprirsi e lo spettacolo dei playoff sta per iniziare. Da domani al via la post season del campionato di DR1, con la Supernova Fiumicino pronta a mettersi in gioco con la voglia matta di voler provare a recitare un ruolo da protagonista.

Ma per far sì che ciò accada toccherà recitare realmente alla perfezione il copione, del resto si sa che il livello nel girone C è molto alto. Anzi, altissimo. A partire dal Basket Itri, che sarà l’avversario dei rossoneri nella serie dei quarti di finale: domani alle 18:00 sarà tempo di gara 1 al Pala Supernova.

“Finalmente inizia la parte più bella, quella per la quale abbiamo lavorato duramente tutta la stagione. Imperativo pensare solo a questa serie come se fosse una finale, bisogna restare concentrati sul presente anche perché al momento non c’è di fatto un domani – il messaggio di coach Roberto Pasquinelli -. Nell’ultima gara di campionato, proprio a Itri, abbiamo commesso degli errori che ci hanno poi portato alla sconfitta, proprio su questi abbiamo lavorato nelle ultime settimane per non ripeterli. La squadra si è allenata bene, sia fisicamente che mentalmente siamo al meglio della condizione e non vediamo l’ora di scendere in campo con la voglia di voler dare il massimo per ottenere un risultato positivo”.