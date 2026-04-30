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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 30 Aprile 2026

Bonifica completata nella scuola Lido del Faro: ambienti sicuri

Effettuato il sopralluogo ASL e Carabinieri. Costa: “Intervento rapido ed efficace”

 

Si sono concluse con esito positivo le verifiche effettuate dalla ASL Roma 3 e dai Carabinieri di Fiumicino presso la scuola primaria statale Lido del Faro che nei giorni scorsi erano state oggetto di un provvedimento di chiusura temporanea disposto dall’Amministrazione comunale.

 

L’ordinanza sindacale era stata adottata per consentire gli interventi di bonifica e operazioni di messa in sicurezza degli ambienti. A seguito delle attività svolte dall’Area Ambiente, i sopralluoghi hanno confermato il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e ambienti salubri e accoglienti.

 

“Abbiamo riconsegnato la scuola ‘chiavi in mano’– dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – Gli interventi effettuati hanno permesso di ripristinare in tempi rapidi condizioni adeguate per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico.”

 

 

 

 

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costa Faro Incantato Lido del Faro Stefano Costa
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