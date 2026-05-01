Parco Archeologico di Ostia Antica, al via un mese di iniziative tra cultura e spettacolo

Dal 1° maggio aperture straordinarie, danza, mostre e laboratori nei siti del Parco Archeologico di Ostia Antica

di Dario Nottola

Sono numerosi, nel mese di maggio, gli appuntamenti nei siti archeologici di Fiumicino ed Ostia Antica su iniziativa del Parco Archeologico. Il mese si presenta fin dall’inizio ricco di eventi e l’offerta culturale del Parco è sempre più ampia e diversificata.

Eccezionalmente oggi 1 maggio tutti i siti del Parco sono aperti, ciascuno secondo il

proprio biglietto e orario di apertura. https://ostiaantica.cultura.gov.it/visita/

Domani 2 maggio in programma, alle 16.30, al Castello di Giulio II, ad Ostia Antica,

la presentazione del libro di Miguel Gotorm, “L’omicidio di Piersanti Mattarella”, in dialogo con Gianni Maritati. Partecipa il Direttore del Parco, Alessandro D’Alessio.

Domenica 3 maggio la danza contemporanea incontra la storia, in un viaggio emozionante tra anima ed architettura, tra l’eternità della pietra e la fluidità del gesto presente. Alle ore 16.30, nel Piazzale delle Corporazioni (dietro il Teatro), ad Ostia Antica, il Parco Archeologico di Ostia Antica, in collaborazione con Area Contemporanea, ospiterà “I Codici dell’Arte”, l’innovativo progetto di spettacolo dal vivo ideato e diretto dalla coreografa Cristina Pitrelli. In occasione dell’iniziativa “Musei Aperti”, le rovine millenarie si trasformeranno in un palcoscenico vivo. La performance site-specific si articolerà come un percorso itinerante che toccherà tre luoghi simbolo del sito: il Piazzale delle Corporazioni, il Foro e il Portico di Pio IX. “I Codici dell’Arte” nasce dalla volontà di Area Contemporanea di valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso il linguaggio universale della danza contemporanea. Non una semplice esibizione, ma un dialogo emozionale dove il corpo dei danzatori diventa strumento di narrazione dell’anima, capace di tradurre stati interiori in movimento e di coinvolgere

attivamente lo spettatore. Il Direttore del Parco Archeologico, Alessandro D’Alessio, ha accolto con entusiasmo il progetto, confermando la visione del Parco come luogo dinamico di scambio culturale.

Sulle musiche originali composte da Filippo Di Staso, le danzatrici Valentina Esposito, Asia Beccafico, Lavinia Simone e Giada Ilardi daranno vita a un viaggio sensoriale che abbatte i confini tra archeologia e arte performativa. Il progetto punta a sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni alla riscoperta della cultura come “Seme di rinascita” e spazio di

riflessione sul nostro presente.

Sempre il 3 maggio, a Fiumicino, alle 11.30, al Museo delle Navi, in agenda “Di che legno sei?:

In antico le navi trasportavano di tutto, anche la spesa del supermercato! L’arte

dei fabri navales ostiensi per accontentare i gusti di uomini e donne di 2000 anni fa.

Dal 21 maggio al 21 novembre gli appartamenti papali del Castello di Giulio II ospitano la

mostra “In Hoc Signo” dedicata alle prime fasi della presenza cristiana nel territorio di Ostia e

di Portus in età tardoantica e altomedievale. I reperti in mostra raccontano la lunga e pacifica

convivenza con i culti tradizionali, la progressiva affermazione del cristianesimo sugli oggetti

della vita quotidiana, la costruzione e la decorazione di luoghi di culto sempre più imponenti, l’evoluzione del rito funerario e la continuità di riti e tradizioni, che continua ancora oggi nelle moderne Ostia Lido e Fiumicino. L’esposizione sarà arricchita dai frammenti di una straordinaria tavola marmorea con raffigurazioni cristiane, in prestito dalla Banca d’Italia, che tornano per la prima volta a Ostia dal 1862: non mancheranno approfondimenti sugli scavi della basilica costantiniana, tuttora in corso.

La visita è inclusa nel prezzo del biglietto.

Sabato 23 maggio apriranno eccezionalmente al pubblico per la Notte dei Musei il Museo delle

Navi di Fiumicino (ore 19.30-00.20) e il Castello di Giulio II a Ostia Antica (19.30-00.20) al

prezzo simbolico di 1 EURO.

Alle ore 10 di sabato 23 e di domenica 24 maggio, nei porti imperiali di Claudio e Traiano, a Fiumicino, due laboratori didattici “Quattro passi nella natura” per bambine e bambini fino a 11 anni che si trasformeranno in giovani naturalisti alla scoperta di piante e animali che vivono all’interno dell’area archeologica. Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria via email a pa-oant.didattica@cultura.gov.it

Dal 24 maggio al via la Biennale internazionale d’arte contemporanea “ArteinMemoria”, giunta alla sua dodicesima edizione, presso la Sinagoga di Ostia Antica.

Infine, sul canale Youtube del Parco sono pubblicate le ricostruzioni virtuali realizzate nell’ambito del progetto S.T.Ar.T. Ostia e dedicate alla Caupona del Pavone negli Scavi di Ostia, alla Tomba 57 nella Necropoli di Porto all’Isola Sacra e alla Capitaneria del Porto di Claudio presso il Museo delle Navi a Fiumicino. I video sono fruibili anche sul posto mediante QR Code.