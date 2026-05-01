RomaSuona, al Palazzo Esposizioni la musica degli anni Settanta

Oltre 700 materiali e protagonisti di un decennio simbolo di trasformazione

di Dario Nottola

Dal oggi al 12 luglio il Palazzo Esposizioni Roma ospita la mostra “RomaSuona. La musica in Italia 1970-79”.

La mostra, a cura di Guido Bellachioma, racconta la musica intesa come necessità di vita, spazio comune in cui le persone si riconoscono, si scontrano, si ritrovano… la musica che si contamina con la poesia, la controcultura, la pittura, il cinema e il teatro, e diventa motore pulsante di trasformazione culturale, sociale.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’impegno assunto da Palazzo Esposizioni Roma nella valorizzazione delle correnti culturali che hanno attraversato la città di Roma, sia attraverso le personalità artistiche che qui sono nate, sia attraverso quanti, provenendo da altri ambiti culturali, l’hanno nutrita, facendone un crocevia di scambi e sperimentazioni internazionali.

Il periodo preso in esame sono gli anni Settanta, un decennio nel quale Roma è stata un eccezionale crocevia di artisti, idee, linguaggi, suoni che hanno contagiato l’Italia e dialogato con il resto del mondo.

Il singolare contributo dato dalla musica a questo decennio è rivissuto attraverso l’allestimento a cura del collettivo THREES, gli ideatori del festival internazionale di musica Terraforma.

Il percorso è costellato da una serie di materiali e documenti riguardanti i maggiori protagonisti dell’epoca come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Rino Gaetano, Renato Zero, Lucio Battisti, Franco Battiato, Mia Martini, David Bowie, Patti Smith, Genesis, Pink Floyd, Rolling Stones, Led Zeppelin, Miles Davis, Banco del Mutuo Soccorso, PFM, Area, Le Orme, Osanna, Rovescio della Medaglia: circa 700 fotografie (molte delle quali inedite), video, manifesti, biglietti di concerti, riviste musicali, fanzine, volantini, libri, copertine di vinili, strumenti musicali, una mappatura dei luoghi della musica a Roma (club, parchi, sale concerto, etc.), insieme a una colonna sonora di brani emblematici, con edizioni originali e rivisitazioni contemporanee, alcune appositamente realizzate.

Vengono inoltre prodotte e realizzate per l’occasione una serie di video interviste a cura di Stefano Pistolin con Renzo Arbore, Dario Salvatori, Francesca Marciano e Roberto D’Agostino.

La musica non è semplice sottofondo ma scandisce i tempi del racconto espositivo, lo accompagna e lo amplifica.

In dialogo con la grande mostra dedicata a Mario Schifano che si svolge contemporaneamente al piano nobile di Palazzo Esposizioni, RomaSuona apre il percorso espositivo con la famosa serata organizzata al Piper Club di Roma il 28 dicembre 1967 intitolata Grande angolo, sogni & stelle, in cui andò in scena, tra multiproiezioni di film, luci strobo, sitar e danze, il gruppo rock progressive Le stelle di Mario Schifano.

Una serata pensata da Schifano per coinvolgere artisti, musicisti, performer, poeti, in nome di quella felice commistione fra arti diverse originate dalla volontà di trasformare il momento creativo da fatto isolato d’avanguardia a elemento del tessuto connettivo metropolitano.

Su questo stesso afflato collettivo, la mostra chiude con l’evocazione del primo Festival internazionale dei poeti, organizzato dal 28 al 30 giugno del 1979 a Castelporziano da Simone Carella, Franco Cordelli, Ulisse Benedetti, sotto l’egida dell’allora assessore alla cultura di Roma, Renato Nicolini, al quale parteciparono migliaia di giovani e che vide avvicendarsi sulla spiaggia libera di Castelporziano ad Ostia, tra gli altri, i poeti Dario Bellezza, Fernanda Pivano, Dacia Maraini, il poeta russo Evtušenko, assieme ai maggiori esponenti della poesia statunitense, tra i quali Gregory Corso, Lawrence Monsanto Ferlinghetti, John Giorno e Allen Ginsberg.

La mostra è promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo. Ideata, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo.

Ulteriori informazioni alla pagina dedicata del Palazzo Esposizioni Roma.