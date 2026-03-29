Casini trionfa sul ring: Fiumicino celebra il suo talento

Paolo Calicchio ed Ezio Di Genesio Pagliuca: “Orgoglio per la città, ora un match in casa”

di Fernanda De Nitto

“Congratulazioni al giovane boxer di Fiumicino, Patrizio Casini, che nella riunione Rome Boxing Night, al suo secondo match da professionista, ha vinto contro un avversario molto più esperto, infiammando il pubblico presente presso il Palatorrino di Roma” affermano i consiglieri comunali Paolo Calicchio ed Ezio Di Genesio Pagliuca.

“L’evento di boxe – aggiungono – promosso dalla De Carolis Promotion, ha visto l’organizzazione di diversi incontri, anche per la conquista di titoli italiani. L’organizzazione, proprio per le qualità e le capacità del pugile di Fiumicino ha inserito, nel fitto programma di incontri, il match di Patrizio Casini come momento clou della serata, a conclusione della riunione”.

“Casini ha affrontato Samuele Pace per la categoria superleggeri – proseguono – vincendo contro un pugile che era già al suo settimo match da pro. Il giovane di Fiumicino, insieme al suo team e ai suoi valorosi maestri Marco Gazzotti e Marco Nadalini, ha scelto di non disputare match di comodo contro pugili alle prime armi ma solo incontri veri con boxer quotati e già esperti. Tale scelta rende onore a Patrizio e al team dell’ASD Modus Vivendi Boxe per aver intrapreso una strada non facile ma sicuramente più ambiziosa, che gli ha già permesso di raggiungere, ai punti, la sua prima grande vittoria da pugile professionista, premiando la sua caparbietà e professionalità”.

“Con l’augurio che Patrizio porti a Fiumicino sempre più vittorie, aspettando di festeggiare insieme, sarà nostro impegno permettere al giovane campione locale di disputare un match nella sua città” concludono Calicchio e Di Genesio Pagliuca