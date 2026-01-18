Calcio, l’Ostiamare ospita il San Marino e confida nei gol del bomber Cardella

Il baby Niccolò Felici convocato con la rappresentativa di serie D

di Umberto Serenelli

Match casalingo dell’Ostiamare che affronta oggi all’Anco Marzio (ore 14.30) il San Marino. Un confronto da cui la tifoseria si aspetta il bottino pieno dallo squadrone lidense che deve continuare a guidare la classifica del girone F della serie D se intende mantenere intatte le chance promozione.

Le attenzioni dei fedelissimi saranno tutte per il neo-acquisto Federico Cardella che torna ad esordire sul rettangolo verde di via Amenduni. Il bomber si è già fatto apprezzare domenica scorsa con la doppietta contro la Maceratese che ha spalancato il successo a gabbiani.

“Federico è un giocatore che in area di rigore può fare la differenza grazie alla sua esperienza – dice il mister David D’Antoni – È stato bravo contro la Maceratese perché è riuscito a colpire gli avversari nel momento giusto”.

All’Anco Marzio arriva dunque la squadra del microstato che non naviga in ottima posizione in quanto si trova coinvolta nella zona play-out e quindi si presenterà sulla riva del Tirreno per non perdere.

“Gli avversari hanno di recente cambiato allenatore – prosegue – e quindi dobbiamo pensare a concentrarci su questo impegno nel massimo rispetto del collettivo che ci troveremo davanti. Sarà importare aggredirlo tenendo alto il ritmo di gioco. Siamo una squadra che può farlo tranquillamente per questo è importante fare attenzione in campo al minino dettaglio“.

L’allenatore è convito che il San Marino giocherà molto abbottonato e quindi confida nel suo gruppo che deve essere bravo a accelerare l’azione offensiva per far crollare il fortino difensivo. È previsto il rientro del capitano Piroli mentre Badje è ancora squalificato. Ci sarà il baby Felici (nella foto) che in settimana è stato convocato con la rappresentativa di serie D.

“Siamo contenti che sia arrivata questa chiamata – conclude – Niccolò è un giovane con la mentalità da grande”.