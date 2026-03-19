A Fregene “Legalmente Marciando 2026” con 400 studenti e Aeronautica

Due giornate dedicate a educazione civica e legalità con incontri, mostra e partecipazione della cittadinanza

di Dario Nottola

Circa 400 studenti, in rappresentanza di 19 classi provenienti dall’Istituto Toscanelli di Ostia, dal Paolo Baffi di Fiumicino e dalle scuole medie di Passoscuro e Fregene, parteciperanno domani alla prima delle due giornate dell’evento “Legalmente Marciando 2026”, in programma a Fregene, con al centro il tema dell’Educazione alla legalità e ai valori istituzionali con l’Aeronautica Militare.

L’appuntamento è in piazza Largo Riva Trigoso-via Porto Conte, presso l’Oratorio parrocchiale, con il patrocinio del Comune; è organizzato dall’Incaricato alle Politiche giovanili, Tommaso Campenni’, con il Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica Militare sulla via Portuense e l’Oratorio della parrocchia S. Maria Assunta di Fregene.

La prima giornata, domani, dalle 9 alle 13.30, sarà dedicata agli studenti delle scuole e vedrà, dopo i saluti istituzionali, incontri formativi sulla legalità, educazione civica e approfondimento dei valori istituzionali e visita all’esposizione dell’Aeronautica Militare.

La seconda giornata, sabato 21 marzo, dalle 10 alle 13.30, sarà un evento aperto alla cittadinanza con la mostra e l’esposizione di mezzi e specialità dell’Aeronautica Militare, attività informative e divulgative accanto a un incontro tra cittadini e istituzioni. In occasione dell’evento, alcune attività commerciali di Fregene hanno donato delle nuove “Panchine della Legalità”, simbolo di rispetto, responsabilità e cittadinanza attiva. Le panchine verranno posizionate in luoghi strategici della località, diventando un segno concreto e permanente dell’impegno condiviso verso i valori della legalità. Obiettivo dell’evento è promuovere la cultura della legalità, rafforzare il senso civico e favorire la collaborazione tra giovani, comunità e istituzioni.

“Fregene si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato alla crescita civica, al rispetto delle istituzioni e alla diffusione della cultura della legalità. “Legalmente Marciando – Educazione alla legalità e ai valori istituzionali con l’Aeronautica Militare” è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di coinvolgere giovani e cittadini in un percorso di consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva alla vita della comunità – sottolinea Campenni’ – domani sarà un momento di incontro e di formazione durante il quale i ragazzi potranno confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni e dell’Aeronautica Militare, approfondendo temi fondamentali come la legalità, l’educazione civica e il valore del servizio alla collettività. Ci saranno incontri formativi sulla legalità e momenti di dialogo pensati per stimolare nei giovani il senso civico e la consapevolezza del proprio ruolo nella società. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di partecipare alla visita dell’esposizione dell’Aeronautica Militare, scoprendo da vicino mezzi, attività e missioni di una delle istituzioni più rappresentative del Paese”.

“L’iniziativa proseguirà sabato 21 con una giornata aperta a tutta la cittadinanza. Sarà un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni e territorio, attraverso momenti informativi, attività divulgative e la possibilità per i cittadini di incontrare da vicino il personale dell’Aeronautica Militare e conoscere il loro lavoro al servizio della comunità”, conclude.