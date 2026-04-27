Asd Aranova, la squadra di mister Scarfini conquista l’Eccellenza e vola in Serie D

Dopo 34 giornate di battaglie i rossoblù trionfano e regalano al territorio una storica promozione

di Fernanda De Nitto

Con il pareggio 1-1 sul campo di Rieti la squadra locale dell’Aranova si conferma vincitrice del campionato di eccellenza, girone A, assicurandosi il passaggio in serie D.

La compagine del territorio, allenata da mister Daniele Scarfini, si è distinta per tutte le trentaquattro giornate di campionato per la sua caparbietà e forza di volontà che non l’hanno fatta mai piegare anche di fronte a squadre avversarie molto competitive e preparate.

L’Aranova vince il campionato con 64 punti, 19 partite vinte, 10 pareggi e 5 sconfitte che consacrano la squadra come migliore, portando a casa vittoria e passaggio di categoria.

Nella partita conclusiva del campionato disputata contro la squadra dell’F.C. Rieti presso lo Stadio “Centro d’Italia Manlio Scopigno”, della città reatina, a supportare la compagine locale vi erano una spedizione festante di oltre 350 persone che in diretta hanno assistito alle fasi conclusive della partita sollevando lo stadio, tra cori e urla, al triplice fischio.

Grande soddisfazione da parte del capitano della squadra, Valerio Pucci, che a fine partita ha dichiarato: “Il campionato è iniziato come un sogno e come tutti i sogni più belli e sperati alla fine si è avverato. Sapevo che non era semplice dato che il calcio è fisiologico, ma grazie a un gruppo fantastico e unito abbiamo vinto contro realtà di alto livello decretando oggi una vittoria che ha il sapore fantastico”.

“La squadra nell’avvio del campionato si è dimostrata nelle migliori condizioni possibili per poi avere un lieve calo nel girone di ritorno, ma grazie ad un gruppo fantastico, a livello emotivo e professionale, abbiamo combattuto in ogni match credendoci fino alla fine, tenendo sempre alta la concentrazione e dando il tutto per tutto in campo”. ha dichiarato l’allenatore dell’ASD Aranova, mister Daniele Scarfini.

Per il direttore sportivo, Stefano Tartaglione: “Nel mio ruolo ho cercato di creare un’identità e di dare una seria impronta alla società con ragazzi su cui, soprattutto, potevo contare a livello umano. Sono soddisfatto di aver scelto persone vere che hanno sempre messo la squadra davanti a tutto, in una lotta continua, con la voglia di combattere insieme per un sogno grande come la nostra località di Aranova”.

“Quest’anno festeggio il ventennale della mia presidenza contraddistinto da tanti sacrifici e determinazione, in un confronto dietro l’altro, di campionato in campionato, sempre più importante fino al successo odierno. – ha affermato il Presidente dell’Aranova, Andrea Schiavi – Tutto si costruisce con passione, serietà e determinazione e siamo già pronti ed organizzati per affrontare il prossimo importante campionato di serie D”.