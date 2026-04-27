A Fiumicino il convegno “La tutela del minore tra diritti, psicologia e sport”

Focus su bullismo, sport sicuro e ruolo delle istituzioni per costruire ambienti protetti e consapevoli

“La tutela dei minori non può essere affidata né all’improvvisazione né alla sola sensibilità individuale. Richiede una rete stabile tra istituzioni, scuola, famiglie, sport, professionisti e Forze dell’Ordine. Da questa convinzione nasce il convegno pubblico “La tutela del minore tra diritti, psicologia e sport“, promosso da SIULP Roma e SIULP Fiumicino, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, in programma martedì 29 aprile 2026, alle ore 16.00, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino.

L’iniziativa intende accendere un confronto concreto su temi che interrogano direttamente la qualità civile di un territorio: bullismo, cyberbullismo, diritto allo sport sicuro, ruolo delle istituzioni, prevenzione e safeguarding. Non un appuntamento formale, ma un momento pubblico di approfondimento rivolto alla cittadinanza, agli operatori, al personale delle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a misurarsi con la protezione dei più giovani. Ad aprire i lavori sarà Ignazio Craparotta, Segretario generale provinciale SIULP Roma.

Sono previsti, tra gli altri, i saluti istituzionali del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e del Vice Presidente della V Commissione del Consiglio regionale del Lazio Edy Palazzi. Il panel degli interventi vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, con contributi dedicati alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, alla dimensione giuridica, al profilo psicologico e alla sicurezza nei contesti sportivi. A moderare l’incontro sarà Carmelo Mandalari, Segretario SIULP Fiumicino. Per il SIULP Roma, parlare di minori significa parlare del futuro della comunità e della responsabilità concreta delle istituzioni. Proteggere un minore non significa intervenire soltanto dopo il danno, ma costruire prima ambienti sicuri, credibili e capaci di ascolto.