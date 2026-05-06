Al via il “Memorial David Tosti”: sport, inclusione e fair play protagonisti a Fiumicino

Dal 17 maggio al campo sportivo Piero Garbaglia il torneo giovanile di calcio a 5 organizzato da ASD Futsal 1926

Il 17 maggio prenderà il via, presso il campo sportivo “Piero Garbaglia”, il torneo giovanile di calcio a 5 categorie U13 e U15, “Memorial David Tosti”, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’ASD Futsal 1926.

Il torneo si concluderà il 14 giugno e prevede la partecipazione di squadre suddivise in quattro gironi all’italiana, con successive semifinali e finali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire le relazioni sociali tra i giovani, offrendo un’occasione concreta di aggregazione e condivisione, lontano dai dispositivi digitali e promuove valori come l’amicizia, il rispetto, la lealtà e lo spirito di squadra.

La manifestazione prevede inoltre stage tecnici tenuti da preparatori qualificati, ai quali potranno partecipare gratuitamente ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Per maggiori informazioni scrivere a: info.fustal1926@gmail.com