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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 6 Maggio 2026

Al via il “Memorial David Tosti”: sport, inclusione e fair play protagonisti a Fiumicino

Dal 17 maggio al campo sportivo Piero Garbaglia il torneo giovanile di calcio a 5 organizzato da ASD Futsal 1926

 

 

Il 17 maggio prenderà il via, presso il campo sportivo “Piero Garbaglia”, il torneo giovanile di calcio a 5 categorie U13 e U15, “Memorial David Tosti”, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’ASD Futsal 1926.

 

Il torneo si concluderà il 14 giugno e prevede la partecipazione di squadre suddivise in quattro gironi all’italiana, con successive semifinali e finali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire le relazioni sociali tra i giovani, offrendo un’occasione concreta di aggregazione e condivisione, lontano dai dispositivi digitali e promuove valori come l’amicizia, il rispetto, la lealtà e lo spirito di squadra.

 

La manifestazione prevede inoltre stage tecnici tenuti da preparatori qualificati, ai quali potranno partecipare gratuitamente ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Per maggiori informazioni scrivere a: info.fustal1926@gmail.com

 

 

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calcio David Tosti Futsal Pietro Garbaglia
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