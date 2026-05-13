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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 13 Maggio 2026

Ridiamo decoro allo spazio accanto alla passerella pedonale

Un piccolo intervento vicino alla statua della Madonna potrebbe valorizzare uno degli angoli più frequentati del centro di Fiumicino

 

Gentile Redazione, vi ho già scritto altre volte riguardo alla necessità di sistemare la banchina lato nord del canale navigabile del Tevere, accanto alla passerella pedonale. Mi è stato sempre risposto che l’area è di competenza dell’Autorità Portuale e che, a causa di particolari vincoli, non è semplice intervenire.

 

Anche se devo ammettere che vederla in quelle condizioni non è certo bello, col tempo me ne sono fatto una ragione, sperando che un giorno possa finalmente essere riqualificata.

 

Questa volta, però, vorrei porre l’attenzione su un altro piccolo spazio, sempre nelle vicinanze della passerella pedonale, dove si trova la statua della Madonna. Mi chiedo se anche quel riquadro rientri nelle competenze dell’Autorità Portuale oppure se possa essere sistemato direttamente dalla nostra amministrazione comunale.

 

Credo che basterebbe davvero poco: una pulizia più accurata, qualche fiore, un pò di manutenzione e quel piccolo angolo potrebbe diventare molto più decoroso e gradevole da vedere, sia per i residenti che per i tanti visitatori che ogni giorno passeggiano nel centro cittadino.

 

Non penso si tratti di un intervento costoso, ma sarebbe sicuramente un gesto apprezzato da tutta la comunità e contribuirebbe a rendere ancora più bella la nostra città.

 

Lettera inviata da: Roberto R.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

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Tags
banchina Passerella Statua Madonna
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