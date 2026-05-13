Parcheggi auto: più ordine e più posti nel centro storico di Fiumicino

Largo Aldo Abbrugiati potrebbe diventare un piccolo ma utile parcheggio organizzato a servizio dei residenti e dei visitatori del fine settimana

Gentile Direttore, vorrei portare all’attenzione dell’amministrazione comunale e dei cittadini una situazione che, soprattutto nei fine settimana, interessa il centro storico di Fiumicino: la carenza di parcheggi e il conseguente disordine nella sosta delle automobili.

In particolare, ritengo che uno spazio che potrebbe essere valorizzato meglio sia quello accanto al Ponte Due Giugno, ovvero Largo Aldo Abbrugiati. Attualmente le auto parcheggiano spesso in modo disordinato, occupando più spazio del necessario e riducendo così il numero complessivo dei posti disponibili.

Una soluzione semplice e concreta potrebbe essere quella di realizzare delle strisce a terra per delimitare chiaramente i singoli stalli di sosta. In questo modo si riuscirebbe a ottimizzare gli spazi, consentendo di accogliere un numero maggiore di automobili e rendendo l’area più ordinata e funzionale.

Naturalmente questo intervento non risolverebbe completamente il problema dei parcheggi nel centro storico, ma rappresenterebbe comunque un miglioramento utile sia per i residenti sia per i tanti visitatori che frequentano la zona durante il fine settimana.

Piccoli interventi, se ben organizzati, possono contribuire concretamente a migliorare la vivibilità e il decoro della nostra città.

Lettera inviata da: Mariella G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it