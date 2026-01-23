Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 23 Gennaio 2026

Tragliata, a Sant’Isidoro lo spettacolo “Il Mistero del Natale alla luce di San Paolo”

Sabato 24 gennaio canto, racconto e immagini nella chiesa del borgo. Ingresso libero

 

Nella chiesa di Sant’Isidoro, nel borgo di Tragliata, sabato 24 gennaio alle 18.30 si terrà lo spettacolo di canto, racconto e immagini “Il Mistero del Natale alla luce di San Paolo”, organizzato dalla Pro Loco Testa di Lepre e patrocinato dal Comune di Fiumicino.

 

 

L’iniziativa si propone come un itinerario spirituale nel messaggio del Natale, in cui recitazione, musica, canto e immagini diventano strumenti di annuncio e di meditazione sul mistero della Natività, letto alla luce del pensiero di San Paolo Apostolo.

 

 

L’ingresso è libero e gratuito.

 

 

