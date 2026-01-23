Tragliata, a Sant’Isidoro lo spettacolo “Il Mistero del Natale alla luce di San Paolo”

Sabato 24 gennaio canto, racconto e immagini nella chiesa del borgo. Ingresso libero
Nella chiesa di Sant’Isidoro, nel borgo di Tragliata, sabato 24 gennaio alle 18.30 si terrà lo spettacolo di canto, racconto e immagini “Il Mistero del Natale alla luce di San Paolo”, organizzato dalla Pro Loco Testa di Lepre e patrocinato dal Comune di Fiumicino.
L’iniziativa si propone come un itinerario spirituale nel messaggio del Natale, in cui recitazione, musica, canto e immagini diventano strumenti di annuncio e di meditazione sul mistero della Natività, letto alla luce del pensiero di San Paolo Apostolo.
L’ingresso è libero e gratuito.