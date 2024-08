Promozione giovani talenti del territorio, Poggio: “Siamo aperti per nuove proposte”

L’Assessore alla Cultura disponibile per la richiesta del Presidente dell’Associazione Musicale Karismax, Romano Carboni

di Fernanda De Nitto

A seguito della lettera inviata alla redazione di Fiumicino Online, dal Presidente dell’Associazione Musicale Karismax, Romano Carboni, in cui si parla di dare spazio ai giovani talenti del territorio (clicca qui), la risposta dell’Assessore alla Cultura del Comune di Fiumicino, Federica Poggio.

“Ringrazio il Presidente dell’Associazione Musicale Karismax, per i complimenti che ha rivolto al calendario degli eventi estivi proposti dall’Amministrazione Comunale. Relativamente alla possibilità di organizzare iniziative ed eventi che possano coinvolgere i nostri giovani talenti del territorio sono disponibile nel strutturare un programma valido ed attento, che possa contribuire fattivamente alla promozione delle eccellenze locali”.

“Sono inoltre disponibile – prosegue – alla valutazione di qualsiasi tipo di progetto che permetta ai numerosi e talentuosi artisti locali di potersi esibire nelle nostre diverse località, consentendo loro di avere la giusta visibilità ed attenzione“.

“Nel contempo – sottolinea Poggio – per l’estate 2024 l’Amministrazione aveva pubblicato, agli inizi di luglio, un avviso pubblico per la presentazione di progetti ed iniziative culturali da inserire nell’ambito della programmazione degli eventi turistico-culturali e di promozione del territorio per l’estate fiumicinese, promossi dalle associazioni del terzo settore, al quale potevano partecipare tutte le organizzazioni titolari di riconoscimento”.

“Ribadisco, comunque, la mia disponibilità nello strutturare progetti che possano sostenere i giovani talenti artistici e musicali locali al fine di implementare con il tempo le iniziative da proporre al territorio con un calendario ancor più diversificato per contenuti ed attività ludico-culturali” ha concluso l’Assessore Federica Poggio