33° anniversario del Comune di Fiumicino: deposte due corone di alloro per rendere omaggio ai bonificatori

La prima cerimonia dedicata ai bonificatori di Maccarese, la seconda ai bonificatori dell’Isola Sacra

In occasione del 33° anniversario del Comune di Fiumicino, sono state deposte due corone di alloro per rendere omaggio ai bonificatori che, con il loro operato, hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del nostro territorio.

La prima cerimonia si è svolta presso il monumento dedicato ai bonificatori di Maccarese, in Piazza Maccarese, dove il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha presenziato alla cerimonia. La seconda ha avuto luogo al monumento dedicato ai bonificatori di Isola Sacra, nell’area esterna al Museo in via Redipuglia 47, dove l’Assessore Vincenzo D’Intino ha reso omaggio alla straordinaria opera di bonifica.

Presenti alla cerimonia di riconoscimento, verso coloro che hanno dedicato la vita alla bonifica delle terre e alla costruzione del nostro comune, anche le autorità civili, militari e religiose del territorio.

“È un onore poter rendere omaggio, insieme a tutta la comunità di Maccarese, a quegli uomini e quelle donne che con il loro coraggio e la loro determinazione hanno trasformato un territorio difficile in una realtà prospera – ha dichiarato Roberto Severini – Nel 33° anniversario del nostro Comune, è un gesto dovuto alla memoria quello di ricordare l’importanza dell’opera di bonifica, processo determinante per la costruzione della nostra identità territoriale”.

“Il monumento ai bonificatori di Isola Sacra è un simbolo di quella forza collettiva che ha dato vita a un territorio che oggi è il fiore all’occhiello per l’intera Regione. Vogliamo non solo ricordare ma anche far crescere nei nostri cittadini la consapevolezza del significato e del valore di questo prezioso patrimonio, culturale, ambientale ed economico” ha dichiarato l’Assessore D’Intino