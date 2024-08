“Notti d’Estate 2024” diamo spazio anche ai nostri talenti locali

Valorizzaziamoli dando loro più di visibilità e soddisfazione

Innanzitutto le faccio i miei complimenti più sinceri all’Assessore Federica Poggio, per il programma “Notti d’Estate 2024”. Un programma ricco di eventi dedicati alla cultura, sport, musica e tanto altro ancora, su tutto il territorio di Fiumicino.

Ma una domanda gliela voglio fare: in un contesto come questo, con circa un mese e mezzo di eventi, a mio avviso, sarebbe stato opportuno dedicare anche uno spazio per i musicisti locali, dei quali ne facco parte anche io, visto che di talenti ne abbiamo tanti glielo assicuro. È la festa di Fiumicino e allora diamo spazio ai nostri giovani dando loro un pò più di visibilità e soddisfazione.

Io sono il Presidente dell’Associazione Musicale Karismax di cui tra Darsena e Villa Guglielmi ho organizzato 29 anni di Miss Fiumicino, Baby Festival e Top Star Tour della quale il sindaco Mario Baccini era mio ospite per le premiazioni.

Per concludere le propongo di valorizzazione i nostri artisti locali. Io sono a sua disposizione per qualsiasi chiarimento e/o suggerimento.

Lettera inviata da: Romano Carboni (Presidente dell’Associazione Musicale Karismax)

