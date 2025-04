Viabilità: DTP di chiusura al transito di Via della Muratella

Disciplina provvisoria per consentire i lavori di indagine strutturale del Cavalcavia dell’autostrada A12

Autostrade per l’Italia informa che da domani, lunedì 7 aprile, sarà istituita una apposita disciplina di traffico provvisoria di chiusura al transito veicolare, escluso residenti, di Via della Muratella, in entrata da Via Aurelia (loc. Torrimpietra) e da Via Fontanile di Mezzaluna/Via della Muratella Nuova (loc. Centro Breccia), per consentire i lavori di indagine strutturale del Cavalcavia dell’autostrada A12 al km 14+634, nei seguenti orari:

– Dalle 21:30 del 07/04/2025 alle 06:00 del 08/04/2025;

– Dalle 21:30 del 08/04/2025 alle 06:00 del 09/04/2025;

– Dalle 21:30 del 09/04/2025 alle 06:00 del 10/04/2025;

– Dalle 21:30 del 10/04/2025 alle 06:00 del 11/04/2025;

– Dalle 21:30 del 11/04/2025 alle 06:00 del 12/04/2025.