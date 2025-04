Fiumicino, lunedì 7 aprile demolizione del chiosco comunale su via Torre Clementina

Prevista disciplina di traffico provvisoria dal civico 146 al 154

Da lunedì 7 aprile inizieranno il lavori, su Via Torre Clementina, per la demolizione del chiosco fatiscente, di fronte al civico 150.

Per permettere il regolare svolgimento delle operazioni, verrà istituita una disciplina di traffico provvisoria, in Via Torre Clementina, sul fronte civ. 146 -154 dal 7 aprile fino al termine dei lavori, con divieto di sosta, opportunamente delimitato e disciplinato da segnaletica verticale provvisoria, che comprende tutti gli stalli auto delle aree fronte chiosco.