Porto turistico-crocieristico, Ciocchetti (FdI): “Strategico per il territorio”

“Continuerò ad appoggiare a livello parlamentare, ogni iniziativa per uno sviluppo ordinato del nostro territorio”

“Il progetto di riqualificazione dell’area demaniale di Isola Sacra che prevede la realizzazione di un porto turistico rappresenta una grande opportunità di sviluppo non solo per Fiumicino ma direi per tutto il litorale laziale” Così il deputato Fdi Luciano Ciocchetti commenta la presentazione del progetto promosso dai Comitati Pro Porto, con la partecipazione del sindaco Mario Baccini e dell’AD ing. Galliano di Marco presentato presso il Salsedine Expo di Fiumicino.

“Il progetto – prosegue – rappresenta sicuramente un passo concreto verso la valorizzazione del nostro litorale e del patrimonio urbano e ambientale di Fiumicino. Un’iniziativa importante che, se realizzata con visione e attenzione al territorio, potrà offrire nuove opportunità di sviluppo e lavoro per i cittadini. È fondamentale che ogni intervento di riqualificazione sia accompagnato da un forte coinvolgimento della cittadinanza e dal rispetto dell’identità storica e culturale dei luoghi”.

“Isola Sacra non è solo un’area costiera: è parte della memoria collettiva, un punto nevralgico tra Roma e il mare, e l’appuntamento promosso dai Comitati Pro Porto è sicuramente un’occasione per informare i cittadini sulla sostenibilità di un’opera strategica per l’intero territorio. Continuerò ad appoggiare, anche a livello parlamentare, ogni iniziativa che vada nella direzione di uno sviluppo ordinato, sostenibile e realmente partecipato del nostro territorio” conclude il deputato Fdi Luciano Ciocchetti

(Immagine da web)