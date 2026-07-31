Parco Archeologico, ad agosto mostre, eventi e podcast tra Ostia antica e Fiumicino

Dal #domenicalmuseo alle esposizioni, fino ai podcast e ai contenuti digitali: il Parco Archeologico propone un ricco calendario di iniziative anche nel mese di agosto

di Dario Nottola

Anche ad agosto non mancheranno appuntamenti nelle aree archeologiche di Fiumicino ed Ostia antica, su iniziativa del Parco Archeologico diretto da Alessandro D’Alessio. Ecco le iniziative e gli eventi per questo caldissimo mese di agosto, che non va in vacanza.

Domenica 2 agosto è la #domenicalmuseo e ci sarà ingresso gratuito in tutti i siti del Parco, ciascuno secondo i propri orari. Fino al 21 novembre gli appartamenti papali del Castello di Giulio II ospitano la mostra “In Hoc Signo”. Ed ancora, fino al 27 settembre si svolge la Biennale internazionale d’arte contemporanea “Arte in Memoria”, giunta alla sua dodicesima edizione, presso la Sinagoga di Ostia antica.

È on air “Strati”, la prima audio serie crime del Parco, ambientata nell’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, a Fiumicino, e agli Scavi di Ostia, realizzata da Machineria e disponibile su Spotify: https://open.spotify.com/show/5EDKiVkIAK212xX76qAx2c?si=b80ec35479ef4e17

È online anche “Mosaico di voci”, il nuovo canale podcast dedicato ai luoghi e alle genti dell’antico porto di Roma, realizzato dal Parco Archeologico di Ostia Antica in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati. Si ascolta qui: https://www.loquis.com/it/channel/436302/Mosaico+di+voci+Storie+di+Ostia+antica+e+Porto

Infine, il canale YouTube del Parco si arricchisce gradualmente di una serie di brevi contenuti che raccontano il sistema Ostia-Portus, la storia della colonia e il suo funzionamento, gli aspetti sociali, religiosi ed economici: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwxSswT3y9OR73QwHtsf-2h9SlpSkIdtH