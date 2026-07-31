Rottamazione Quinquies e debiti comunali: incontro pubblico a Villa Guglielmi

Lunedì 3 agosto alle 17.30 il sindaco Mario Baccini illustrerà ai cittadini le nuove agevolazioni fiscali e i piani di rientro per regolarizzare le pendenze con il Comune

Lunedì 3 agosto, alle ore 17.30, Villa Guglielmi ospiterà un incontro informativo dedicato alla Rottamazione Quinquies e alle nuove opportunità previste per i cittadini che hanno pendenze economiche nei confronti dell’amministrazione comunale.

All’iniziativa prenderà parte il sindaco Mario Baccini, che illustrerà le principali novità fiscali e le misure introdotte per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione attraverso soluzioni agevolate e sostenibili.

L’assemblea pubblica è promossa e moderata dalla consigliera comunale Valentina Giua e nasce con l’obiettivo di fornire risposte chiare e concrete sui nuovi strumenti a disposizione della cittadinanza.

Nel corso dell’incontro saranno spiegate nel dettaglio le agevolazioni previste, che potranno permettere di ridurre sanzioni e interessi e di accedere a piani di rientro rateizzati per il pagamento dei tributi e delle altre somme dovute al Comune.

Relatore dell’appuntamento sarà Andrea Mazzillo, amministratore delegato di Servizi Civici S.p.A., che approfondirà gli aspetti tecnici delle misure e le modalità attraverso le quali sarà possibile presentare le richieste.

L’incontro rappresenterà anche un’occasione di confronto diretto tra amministrazione e cittadini, con l’obiettivo di chiarire dubbi e facilitare l’accesso alle nuove forme di definizione agevolata delle pendenze comunali.