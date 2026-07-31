Poste Italiane: a Fiumicino, Ostia e in tutto il litorale sud di Roma uffici aperti anche ad agosto

Garantita la continuità dei servizi. Previste solo alcune riduzioni dell’orario pomeridiano

A Fiumicino e Ostia anche ad agosto Poste Italiane garantirà la presenza capillare e continuativa attraverso la rete dei suoi uffici postali, rimanendo a disposizione dei cittadini con tutti i servizi postali e finanziari.

Uffici postali di Fiumicino

Tutte le sedi presenti sul territorio del comune di Fiumicino saranno operative come di consueto: Fregene (in viale Nettuno), Maccarese (via della Muratella Nuova), Passoscuro (in piazza Villacidro), Torrimpietra (via Aurelia), Aranova (in via Michele Rosi) e Testa di Lepre (largo Carlo Formichi) rimarranno a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. La sede di Fiumicino, in via del Faro, sarà aperta normalmente con l’orario continuato 8.20-19.05 tranne il periodo dal 17 al 20 agosto dove sarà disponibile fino alle 13.35. Il sabato orario invariato per tutto agosto dalle 8.20 alle 12.35.

Uffici postali di Ostia e X Municipio

Anche gli uffici postali di Ostia e dell’entroterra del decimo municipio di Roma resteranno aperti per tutto il mese di agosto: Roma 141 (in via Ferdinando Acton), Roma 143 (via Capo Spartivento), Roma 144 (in via Costanzo Casana), Roma 183 (via Paolo Stoppa, in zona Casal Bernocchi), Roma Infernetto (in via Pietro Romani), Acilia 1 (piazza San Leonardo da Porto Maurizio) e Dragona di Acilia (in via Antonio Criminali) saranno a disposizione dei cittadini secondo il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Le sedi di Roma 142 (in viale del Sommergibile), Roma Ostia Lido (piazzale della Posta), Roma Acilia (in via di Saponara), Roma Casalpalocco (via di Casal Palocco) e Roma Ostia Antica (in viale dei Romagnoli), cosiddette “doppio turno” perché aperte anche nel pomeriggio, rimarranno aperte ad agosto secondo il normale orario, a eccezione dei seguenti brevi periodi in cui saranno disponibili dalle 8.20 alle 13.35: Roma 142 e Roma Casalpalocco dal 17 al 28 agosto; Roma Acilia e Roma Ostia Lido dal 10 al 21 agosto e Roma Ostia Antica dal 10 al 14 agosto.

Uffici postali del litorale romano sud

Anche i seguenti uffici postali del litorale romano sud continueranno a essere disponibili con i normali orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Pomezia 1 (piazza Indipendenza), Torvaianica (in via Carlo Alberto Dalla Chiesa), Tor San Lorenzo di Ardea (in largo San Lorenzo), Anzio (piazzale Orazio), Colonia di Anzio (in viale Marconi), Nettuno (piazza San Francesco), Nettuno 1 (in largo Giovanni XXIII) e Nettuno 2 (via San Giacomo).

I due uffici postali di Pomezia (in via dei Castelli Romani) e Ardea saranno disponibili a orario continuato “doppio turno” fino alle 19.05 per tutto agosto ad eccezione del periodo 10-21 agosto, in cui saranno aperti fino alle 13.35.

In tutti gli uffici postali Poste Italiane garantisce comunque alla clientela e ai cittadini una puntuale informazione attraverso appositi avvisi indicanti gli orari di apertura e le eventuali variazioni, le sedi più vicine disponibili e altre utili indicazioni relative ai servizi aziendali sul territorio.

Si ricorda che gli ATM Postamat distribuiti sul territorio del litorale romano sono sempre disponibili per il prelievo denaro contante e altre operazioni, come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti. I servizi e i prodotti di Poste Italiane sono disponibili e fruibili anche online sul sito e l’app aziendale “P”.