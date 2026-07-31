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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 31 Luglio 2026

Biblioteca Civica “Giulio Regeni”, chiusura temporanea dall’8 al 22 agosto

La sospensione dei servizi consentirà lo svolgimento degli interventi periodici di manutenzione, riordino e revisione del patrimonio librario. Riapertura lunedì 24 agosto

 

La Biblioteca Civica “Giulio Regeni” resterà temporaneamente chiusa al pubblico da sabato 8 a sabato 22 agosto 2026, come disposto da un’apposita ordinanza sindacale.

 

La chiusura consentirà al personale di effettuare i periodici interventi di manutenzione e riordino del patrimonio librario. Le attività previste comprendono la revisione dei volumi a scaffale, la riclassificazione, l’etichettatura e lo scarto del materiale non più idoneo alla conservazione o alla consultazione.

 

Gli interventi sono stati programmati durante il periodo estivo, quando si registra generalmente una minore affluenza di utenti, in modo da limitare il più possibile i disagi per il pubblico.

 

La biblioteca riaprirà regolarmente lunedì 24 agosto 2026, osservando i consueti orari: dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 9.30 alle 19.00, e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

 

 

 

 

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Biblioteca Giulio Regeni
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